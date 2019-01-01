3分钟是不够的！葡萄牙金童确认将离开拜仁

这位中场一直难以在一线队获得稳定的出场机会，现在他已经下定决心寻求新的发展机遇。

2016年欧洲杯一战成名之后，桑谢斯以3500万欧元的身价从本菲卡转会来到安联球场，但他始终难以在德甲巨人打出令人信服的表现。

这位葡萄牙国脚上个赛季被租借至英超球队斯旺西，但他丝毫没能为昔日的拜仁助教克莱门特带去任何一点帮助，甚至一度有传闻称他将在1月冬窗提前返回拜仁。

本赛季，他在拜仁仅获得了16次出场机会，自去年11月后再无首发纪录。这也让他坚信，自己必须通过转会来争取他一直渴望的一线队上场机会。

当被问及是否准备开始寻找新下家时，桑谢斯告诉Bild：“我想是的。不管是租借还是买断，当然买断更好，我们会进行评估。”

周六1-0击败不莱梅的比赛，桑谢斯替补格纳布里出场，但上场时间仅有3分钟。

“每个人都知道我希望参加更多比赛。5分钟是不够的！踢球是我心之所爱，我在每一堂训练课里都拼劲全力。教练明白这点，我的队友们也是。我一直都做好了准备。即使是5分钟我也会全力以赴。我自信如果我得到机会，我可以打得很好。”

“现在是很艰难。但我的职业生涯还剩下15年，未来会变好的。”

“我不知道，我们会看看怎么样对我来说最合适。我想要的只是上场比赛而已。”

桑谢斯目前与拜仁的合同还剩下2年，但他自加盟以来一共只出场过49场，打入1粒进球。