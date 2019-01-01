25年来最差开局 巴尔韦德为巴萨糟糕战绩负责

自1994年以来，加泰罗尼亚人从未在前五场比赛中获得如此少的积分，他们的教练认为这是他的过错。

巴尔韦德承认他应该为巴萨在周六0 - 2输给格拉纳达后的糟糕表现负责，这也是他们25年来最糟糕的开赛成绩。

巴萨的对手在阿齐兹和瓦迪略的进球的帮助下登上积分榜榜首，而在五场比赛后，巴尔韦德的球队排名第七。

自从1994-95赛季在传奇教练克鲁伊夫的带领下经历过一段艰难的赛季后，这7分是他们在赛季这个阶段获得的最少的分数。

追溯到上赛季，在过去的7场客场比赛中，巴尔韦德的球队无一获胜。教练的压力越来越大。

尽管巴尔维尔德在执教巴萨的两个完整赛季中都带领巴萨夺得了联赛冠军，但在上个赛季的国王杯决赛中，巴萨输给了瓦伦西亚。

关于巴尔维尔德的未来的问题一直是他在俱乐部内潜在的疑问，现在，教练必须接受他糟糕成绩的指责。

他在赛后的新闻发布会上说：“说到底，球员是演员，教练是有责任的。”

“我对所发生的一切都负有责任。你可以失败，但当你失败时，你必须配得上胜利——而今天我们完全不配取胜。”

“客场比赛我们没有收获好结果。当这种情况在四场比赛中发生时，这已经是我们状态不佳的征兆了。”

“今天我们踢得不太好。客场比赛的时候我们一直表现不佳。我们占据主导地位，但我们没有能转化为进球。是的，对手打进了第一个球。”

巴尔韦德赞扬了格拉纳达，他们连续三场西甲比赛都没有失球。

“格拉纳达值得表扬，我们必须承认这一点，”教练补充道。“他们一直很集中、很强大，给我们带来了很多麻烦。”

“第一个进球让他们掌握了比赛的主动权，他们在伤我们最重的时候击中了我们。他们打出了自己的比赛，而我们踢得不好是他们的功劳。”