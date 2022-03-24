2022年英超名人堂候选名单公布：哪些人入选了？以及你需要知道的一切

英超联赛公布了2022年的英超名人堂候选名单，球迷们可以投票选择自己喜欢的球员进入这个英超最高荣誉殿堂。

英超联赛曾经出现过无数令人印象深刻的球员，在联赛发展30年后，管理者们决定设立一个最高荣誉奖项，来致敬这些球星。

英超名人堂是英超联赛最高级别的个人荣誉，获奖者会获得英超联赛名人堂会员资格，这些人都是英格兰顶级联赛的真正传奇。

只有在2020年8月1日之前退役的球员才能入选英超名人堂，而且考量标准仅限于他们在英超联赛中的表现。

每一个名人堂成员会获得一个定制的奖章，并刻上他们入选的年份。

2021年，英超宣布了头两位进入名人堂的球员，以及一个候选名单，球迷可以通过投票在这份名单中选择他们认为应该进入名人堂的球员。

英超联赛在官方声明中写道：“英超联赛名人堂是英超联赛给球员的最高级别个人荣誉。”

英超CEO理查德-马斯特斯补充道：“自从1992年，英超联赛一直是世界级球星的家，他们定义了时代，每个赛季不断给我们带来极具吸引力的足球。”

“英超名人堂的位置是留给最佳的，这也是给全世界英超球迷回顾过去的机会，并帮助我们致敬这些真正接触的球员。”

阿兰-希勒和亨利是头两个进入英超名人堂的球员，他们在2021年被英超官方选中。而在随后的球迷投票中，坎通纳、罗伊-基恩、贝克汉姆、兰帕德、杰拉德和博格坎普获得了入选资格。

而2022年，英超联赛在3月23日公布了两名由联赛挑选的入选者，他们分别是鲁尼和维埃拉。

球迷可以前往英超官网进行投票，他们可从23人候选名单中选择6位心仪的候选人。

2022年英超名人堂23人候选名单如下：

托尼-亚当斯，效力于阿森纳，活跃年份1992年-2002年

索尔-坎贝尔，效力于阿森纳，活跃年份1992年-2011年

安迪-科尔，效力于曼联，活跃年份1992年-2008年

阿什利-科尔，效力于切尔西，活跃年份1999年-2014年

迪迪埃-德罗巴，效力于切尔西，活跃年份2004年-2012年，2014年-2015年

莱斯-费迪南德，效力于纽卡斯尔、托特纳姆热刺、西汉姆、莱斯特城，活跃年份1992年-2004年

里奥-费迪南德，效力于曼联，活跃年份1995年-2015年

罗比-福勒，效力于利物浦，活跃年份1993年-2008年

马修-勒蒂西埃，效力于南安普顿，活跃年份1992年-2002年

迈克尔-欧文，效力于利物浦、曼联、纽卡斯尔，活跃年份1996年-2004年、2005年-2013年

彼得-舒梅切尔，效力于曼联，活跃年份1992年-1999年，2001年-2003年

保罗-斯科尔斯，效力于曼联，活跃年份1993年-2013年

约翰-特里，效力于切尔西，活跃年份1998年-2017年

罗宾-范佩西，效力于阿森纳、曼联，活跃年份2004年-2015年

内马尼亚-维迪奇，效力于曼联，活跃年份2006年-2014年

伊恩-赖特，效力于阿森纳，活跃年份1992年-1999年