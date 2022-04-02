2022世界杯：分组、赛程、开赛时间、决赛场地以及你需要知道的一切

另一个四年周期即将结束，来自地球各个角落的球员、教练和球迷开始为2022年卡塔尔世界杯倒计时。

本届赛事将有32个国家在中东地区追逐荣誉，有很多雄心勃勃的球队相信他们可以模仿卫冕冠军法国队在2018年的成功。

只有一个国家会获胜，但一路上会有很多惊险和刺激，够力足球将在这里为您介绍你需要知道的一切。

2022年，历史将被创造，这是中东地区第一次举办世界杯。不仅如此，由于当地的高温，赛事将第一次在11月和12月期间进行，同时比赛赛程会比以往更密集，从开幕到决赛只有28天时间。

赛事将在卢塞尔、阿尔库尔、多哈、阿尔赖扬和阿尔瓦克拉五个城市进行，卡塔尔为本届世界杯专门建造了8个新球场，其中能容纳8万人的卢塞尔标志球场将举办决赛。

今天凌晨，世界杯分组抽签在多哈的展览和会议中心举行，卡莉-洛依德、杰纳斯、萨曼莎-约翰逊、卡福、马特乌斯、马拉拉、阿里-代伊、米卢蒂诺维奇、奥科查、马杰尔和蒂姆-卡希尔等来自各国的足球名宿都参与了抽签仪式。

29个已确定进入决赛圈的队伍，连同分配给附加赛决赛胜者的3个名额，根据国际足联的排名被分为四个档。

已晋级球队如下：

卡塔尔、巴西、比利时、法国、阿根廷、英格兰、西班牙、葡萄牙、墨西哥、荷兰、丹麦、德国、乌拉圭、瑞士、美国、克罗地亚、塞内加尔、伊朗、日本、摩洛哥、塞尔维亚、波兰、韩国、突尼斯、喀麦隆、加拿大、厄瓜多尔、沙特、加纳

待确定球队如下：

世欧预附加赛：（乌克兰vs苏格兰胜者）vs威尔士

洲际附加赛：（阿联酋vs澳大利亚胜者）vs秘鲁

洲际附加赛：哥斯达黎加vs新西兰

世界杯小组赛分组情况如下：

A组：卡塔尔、厄瓜多尔、塞内加尔、荷兰

B组：英格兰、伊朗、美国、乌克兰与苏格兰胜者vs威尔士

C组：阿根廷、沙特、墨西哥、波兰

D组：法国、阿联酋与澳大利亚胜者vs秘鲁、丹麦、突尼斯

E组：西班牙、哥斯达黎加vs新西兰、德国、日本

F组：比利时、加拿大、摩洛哥、克罗地亚

G组：巴西、塞尔维亚、瑞士、喀麦隆

H组：葡萄牙、加纳、乌拉圭、韩国

小组赛赛程：

11月21日18点：塞内加尔vs荷兰

11月21日21点：英格兰vs伊朗

11月22日0点：卡塔尔vs厄瓜多尔

11月22日3点：美国vs威尔士/苏格兰/乌克兰

11月22日18点：阿根廷vs沙特

11月22日21点：丹麦vs突尼斯

11月23日0点：墨西哥vs波兰

11月23日3点：法国vs澳大利亚/阿联酋/秘鲁

11月23日18点：摩洛哥vs克罗地亚

11月23日21点：德国vs日本

11月24日0点：西班牙vs哥斯达黎加/新西兰

11月24日3点：比利时vs加拿大

11月24日18点：瑞士vs喀麦隆

11月24日21点：乌拉圭vs韩国

11月25日0点：葡萄牙vs加纳

11月25日3点：巴西vs塞尔维亚

11月25日18点：威尔士/苏格兰/乌克兰vs伊朗

11月25日21点：卡塔尔vs塞内加尔

11月26日0点：荷兰vs厄瓜多尔

11月26日3点：英格兰vs美国

11月26日18点：突尼斯vs澳大利亚/阿联酋/秘鲁

11月26日21点：波兰vs沙特

11月27日0点：法国vs丹麦

11月27日3点：阿根廷vs墨西哥

11月27日18点，日本vs哥斯达黎加/新西兰

11月27日21点：比利时vs摩洛哥

11月28日0点：克罗地亚vs加拿大

11月28日3点，西班牙vs德国

11月28日21点：韩国vs加纳

11月28日18点：喀麦隆vs塞尔维亚

11月29日0点：巴西vs瑞士

11月29日3点：葡萄牙vs乌拉圭

11月29日23点，荷兰vs卡塔尔，厄瓜多尔vs塞内加尔

11月30日3点，威尔士/苏格兰/乌克兰vs英格兰，伊朗vs美国

11月30日23点，突尼斯vs法国，澳大利亚/阿联酋/秘鲁vs丹麦

12月1日3点，沙特vs墨西哥，波兰vs阿根廷

12月1日23点，克罗地亚vs比利时，加拿大vs摩洛哥

12月2日3点，日本vs西班牙，哥斯达黎加/新西兰vs德国

12月2日23点，韩国vs葡萄牙，加纳vs乌拉圭

12月3日3点，塞尔维亚vs瑞士，喀麦隆vs巴西

世界杯门票价格：

揭幕战：一档472英镑，二档336英镑，三档231英镑，四档42英镑

小组赛：一档168英镑，二档126英镑，三档53英镑，四档8英镑

十六强：一档210英镑，二档157英镑，三档73英镑，四档15英镑

八强：一档325英镑，二档220英镑，三档157英镑，四档63英镑

四强：一档730英镑，二档503英镑，三档273英镑，四档105英镑

三四名决定战：一档325英镑，二档231英镑，三档157英镑，四档63英镑

决赛：一档1227英镑，二档766英镑，三档461英镑，四档157英镑