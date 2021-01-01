2021赛季K联赛最佳吉祥物竞争激烈！

自2020赛季开始，K联赛吉祥物评选已成为年度固定活动，该评选的范围涉及K1和K2联赛球队的所有22个吉祥物。新冠肺炎疫情导致2020赛季推迟开始后，原本希望通过该活动加强球迷互动。目前，本赛季第2届评选正在进行之中。

去年5月，西甲联赛也举行了一场类似的评选，当时也是因足球赛程被疫情中断。西甲举办了最佳吉祥物锦标赛，决赛在马洛卡吉祥物Dimonió和巴伦西亚吉祥物AMUNT间展开。最终，Dimonió凭借推特全球球迷投票结果占优而荣膺最佳吉祥物。

与西甲联赛类似，K联赛的最佳吉祥物也是由球迷评选出的。每位球迷通过登录官方网站便可参与投票，每天可为3个候选吉祥物投票。大多数球迷会首先为所支持的球队吉祥物投票，剩下两票则投给其他选择。

既然这是一场评选，每位候选人都会提出不同的承诺来吸引足球迷。一些候选人承诺为参观体育场的球迷赠送当地特产，甚至承诺邀请同城著名棒球队的吉祥物。比赛日，吉祥物会设立活动展台，并赠送带有候选人照片的名片。有时，市中心也能看到当地俱乐部吉祥物的拉票海报。俱乐部球员和主教练都会发表声明支持本队吉祥物，甚至还有知名歌手出现在宣传视频中。

K联赛的球迷热情超乎想象。11天的评选过程中，前5天便收到了约20万票。知名网上足球社区和社交媒体上，这一话题的热度也逐渐升温，不断有球迷帮助本队吉祥物拉票。

作为主办方的K联赛，愈发意识到吉祥物的正能量和商业潜力。吉祥物不会存在转会的问题，而是会永久陪伴俱乐部的支持者。在疫情期间，球迷和球员不得不保持社交距离时，吉祥物是唯一允许与球迷直接接触的渠道。在球迷的支持下，K联赛球队的吉祥物有望进入纪念品市场，并在将来成为俱乐部创收的新渠道。