2020年美洲杯抽签出炉：阿根廷揭幕战撼智利

莱昂内尔·梅西将在明年的美洲杯上参加揭幕战，比赛将在两个国家进行。

阿根廷将在布宜诺斯艾利斯以一场与智利的重磅对决拉开2020年美洲杯的序幕。

在今年的季军争夺战中，阿根廷队在梅西和加里·梅德尔被罚下场的情况下取得了胜利。

尽管抽签是在周二进行的，但这些国家已经提前知道了几乎所有的对手，他们的球队将在明年在阿根廷和哥伦比亚举行的美洲杯分成两组。

第一次参加美洲杯比赛的澳大利亚被分到了A组，阿根廷、玻利维亚、乌拉圭、智利和巴拉圭都在A组。

另一个被邀请的国家卡塔尔将会遇上哥伦比亚、巴西、委内瑞拉、厄瓜多尔和秘鲁。巴西在今年主场取得最终的胜利后，将以卫冕冠军的身份进入本届美洲杯。

在2019年美洲杯决赛中，桑巴军团以3-1击败了秘鲁，同时也在晋级路上击败了阿根廷和巴拉圭。

卡塔尔在今年的美洲杯上首次亮相，与巴拉圭战平，之后又输给了哥伦比亚和阿根廷。

作为另一个被邀请的国家，日本也未能赢得任何一场比赛，在首场比赛中，日本以0-4惨败智利，其后与乌拉圭和厄瓜多尔战平。

美洲杯此前还邀请过哥斯达黎加、海地、洪都拉斯、牙买加、墨西哥、巴拿马和美国参加比赛，墨西哥曾两次获得亚军。

在2020年美洲杯之后，美洲杯将每四年举办一次，下一届比赛将在2024年举行。

在美洲杯上，乌拉圭是最成功的国家，共15次夺冠，比排名第二的阿根廷多一次。

梅西希望他的国家明年能举起奖杯，2019年金球奖得主希望在国家队获得一些期待已久的成功。