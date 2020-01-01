2020年欧冠和欧联杯的决赛和淘汰赛会在何时进行？

在冠状病毒大流行导致这两场比赛暂停之后，够力足球将为你提供关于本赛季欧洲赛事未来的所有信息。

.由于新型冠状病毒疫情席卷整个欧洲乃至世界，欧足联已经在昨天确认将原定于今夏举办的欧洲杯正式推迟到2021年6月11日到7月11日进行。现在，所有人的焦点都聚集到本赛季的欧冠与欧联杯，想知道这两大赛事剩余的比赛将在何时与何种形式进行。

此前，所有人都在担心这两张赛事可能会被取消，但现在欧足联已经表明推迟欧洲杯是为了给公共卫生健康减小压力，也让欧洲俱乐部们能够有一些灵活性和回旋余地来踢完各自的国内联赛与杯赛。

至于欧冠与欧联杯，欧足联并没有给出具体的恢复时间，那么，这两大赛事究竟何时才能回归呢？

根据够力足球了解到的情况，2019- 2020赛季欧冠决赛预计将在2020年6月27日在伊斯坦布尔的阿塔图尔克奥林匹克体育场举行，但目前还没有关于剩余比赛何时进行的具体时间安排。

其他球队

将欧洲杯挪到2021年，可以腾出一个月的时间，让欧洲俱乐部能够在今年6月踢完各自的国内联赛与杯赛。在所有欧洲主流联赛都将国内联赛暂停到至少4月4日、还有大约四分之一的比赛尚未完赛之后，如何以最好的方式来完成剩余的赛季变得越来越不确定。

目前，欧足联认为欧战将在4月中旬重新恢复，但对于这一安排，很多人其实并不看好。

尽管英国目前还没有达到新型冠状病毒疫情爆发的最巅峰，为了防止疫情进一步扩散，英国政府已经在近期下达命令，禁止大规模的人群聚集，并强烈建议国民呆在家里，这可能会让合大联赛的恢复日期进一步被推迟。

欧足联在一份声明中表示:“此举将有助于所有国内赛事的完成，目前这些赛事因新型冠状病毒疫情的爆发而暂停。”

至关重要的是，欧冠决赛将在球员合同于6月30日终止的前三天举行。

2019-20赛季欧冠淘汰赛阶段将如何决定？截至目前，还没有关于余下的欧冠淘汰赛将如何进行的信息。

由于欧足联的比赛日程有限，并试图在6月30日之前安排国内联赛和杯赛，因此他们可能会采取另一种方法来确定今年的欧冠和欧联杯的冠军。

拜仁慕尼黑对切尔西，曼城对皇家马德里，尤文图斯对里昂，巴塞罗那对那不勒斯的第二回合比赛还在进行中。

有消息称，在欧冠16强比赛结束后，四分之一决赛的赛程将由单场比赛决定，而不是两场主客场比赛。

一场小型淘汰赛正在酝酿中，届时将有最后四支球队参加比赛，并从中产生欧冠冠军，由于赛程的拥挤，半决赛和决赛可能会被放弃。

2019- 2020年欧联杯什么时候举行？欧联杯也在16强赛程进行到一半时暂停，这张赛事也可能会采取与欧冠相同的方式:缩短进入四强的赛程，并在几天后举行一场小型锦标赛，以决定获胜者。

至于某些尚没有进行一场的16强比赛，比如国米对阵赫塔菲和塞维利亚对阵罗马，为了节省时间也可能会只踢一场就决定晋级名额。

欧联杯的决赛预计将于6月24日或25日在波兰的格但斯克体育场举行，比欧冠决赛早几天。

欧冠和欧联杯哪些比赛被推迟了？

国际米兰对阵赫塔菲和塞维利亚对阵罗马的比赛在欧足联3月13日正式宣布停赛之前就已经被取消了，而其他的欧联杯16强淘汰赛都已经踢完了第一回合的比赛。

巴黎圣日耳曼，马德里竞技，莱比锡和亚特兰大已经进入了欧冠四分之一决赛，这几家俱乐部已经在16强淘汰赛的两回合比赛中脱颖而出。