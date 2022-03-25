“2020年愿景”：切尔西确保青训营继续产出顶级英格兰球员的计划

当切尔西的球员在捧起欧冠冠军奖杯后回到酒店时，俱乐部的一些本土球星特别热衷于与几位教练庆祝。

俱乐部的青训主管尼尔-巴斯和吉姆-弗雷泽都在葡萄牙观看了里斯-詹姆斯和梅森-芒特的突出表现。

这是切尔西青年队的一个重要时刻；一个迹象表明，在青年队的持续成功可以转化为一线队的冠军。

除了詹姆斯和芒特，亚伯拉罕、奥多伊、托莫里和吉尔莫等人都在过去的两个赛季中崭露头角，在图赫尔接手球队之前，他们在兰帕德手下赢得了机会。

最近几个赛季，切尔西一线队中青训毕业生的数量之多，使得球队和球迷之间的联系越来越紧密。

但是，在青年发展方面，蓝军并不打算安于现状，特别是考虑到目前围绕斯坦福桥的不确定性。

切尔西老板阿布被迫出售球队，这使得俱乐部的所有领域都处于一种不稳定的状态，学院的成功很大程度上归功于这位俄罗斯寡头在过去19年中为俱乐部注入的数十亿英镑。

不过，不管俱乐部是否出售，切尔西一直热衷于保持他们在青年水平上的势头，而不是在最近的成功后满足于他们的荣誉。

曼城和利物浦已经开始在青年队赛事中对切尔西步步紧逼，而曼联在过去几年中也一直在忙于改造自己的青年队。

对于切尔西来说，这就是"2030年愿景"的意义所在。

"这涉及到我们的董事会和老板，他们热衷于听取我们的创新和创造性的想法，这将看到我们在未来5到10年内的发展，"巴斯在6月时解释道。

"我可以向人们保证，我们不会因为有青训球员赢得欧冠冠军就满足。”

"重要的是要确定我们在短期内所做的事情，但也要有一个长期的愿景和方向，即我们希望我们的学院在未来的发展方向。这始终是主要焦点。"

虽然上述的老板正在换人，但俱乐部的学院政策并没有改变。

“2030年愿景"是对科巴姆学院大楼内正在进行的工作进行的一次全方位的根基审查，涉及球探、营养师、分析师和技术部门。

他们的目标是解决英格兰足球不断变化的格局，低级别联赛和非职业联赛的足球质量不断提高，而英国脱欧已经阻止了英超球队在海外寻找年轻人。

该计划已经付诸行动。

切尔西一直在积极考察非职业联赛俱乐部，并在1月份签下了前锋梅森-伯斯托，他在梅德斯通联队效力时曾在科巴姆试训了一段时间，而他在查尔顿竞技的表现也给人留下了深刻印象。

他们还继续在其他英格兰俱乐部寻找有潜力的年轻球员，西布朗的莱奥-卡多索和基亚诺-戴尔在去年转会到了蓝军。

这两人都是英格兰青年国脚——尽管卡多索也曾代表葡萄牙出战——而且，15岁的他们仍然处于可以被切尔西的教练们塑造的年龄。

也许现在切尔西的主要挑战是证明通往一线队的晋升途径仍然存在，自从图赫尔接手以来，只有特雷沃-查洛巴闯入了一线队。

亚伯拉罕和托莫里被这位德国教练认为是多余的，而其他在2021年夏天离开的切尔西青训球员，如马克-格希、蒂诺-利夫拉门托和刘易斯-贝特等人，甚至在获得一线队机会之前就已经离开了。

格希和利夫拉门托是本赛季英超联赛表现最具突破的球员，前者在上周首次获得了英格兰队的征召。

其他人，如塔里克-兰普泰和贾马尔-穆西亚拉，近年来也在没有完成一线队首秀的情况下于其他地方取得成功，穆西亚拉在拜仁慕尼黑的出色表现让他在NXGN 2022年世界最佳青少年足球运动员名单上排名第四。

蓝军现在面临着一场战斗，以确保阿曼多-布罗亚、康纳-加拉格尔和列维-科威尔等人在2021-22赛季令人印象深刻的租借期后，遵循同样的路线进入一线队。

加拉格尔在水晶宫迎来强势表现后，有望回归切尔西并争取一个一线队位置，但布罗亚则前途未明，他的租借俱乐部南安普顿以及另一支伦敦球会西汉姆都热衷于签下这位前锋。

同时，科威尔在一月份被莱斯特城盯上了，但蓝狐的报价被切尔西拒绝了。

这些球员，以及那些仍然以踢青年队足球为主的球员，知道他们在英国脱欧后变得越来越小的市场中的价值，所以他们愿意耗尽自己在17岁时获得的三年职业合同，以寻求进入一线队。

本赛季初首次进入一线队的泽维尔-西蒙斯是最新一位可能离开的球员，在他进入合同的最后几个月时，许多英超俱乐部都在关注他的情况，而切尔西正在努力确保他们的U23明星球员哈维-维尔不会在一年后走上同样的道路。

图赫尔则一直积极保持与学院的关系，并定期向巴斯等人征求关于最新一批可能进入一线队的年轻球员的建议。

这位前巴黎圣日耳曼教练还试图尽可能多地现场观看青训学院的比赛，以便亲眼看到他在未来几年可能要使用的球员。

"大门总是敞开的，"图赫尔谈到他与学院的关系时说道。"我喜欢它，我真的相信支持者们也喜欢它。”

"来自国外的大牌球星、大人物和著名球员与学院派球员之间的混合，是使一个俱乐部变得特别的原因。”

"当你看到我们举起欧冠奖杯时的照片，这张照片上有很多来自学院的球员。这使得它很特别，这就是它必须要有的样子，它始终是关于本土和外来混合的。"

那么，"2030年愿景"的工作就是确保人才的传送带不断为一线队提供他们所需要的东西。

现在，切尔西也许比以往任何时候都更需要它的学院继续蓬勃发展。