2020年了 利物浦能看到真正的纳比凯塔吗?

这名几内亚中场在2019年临近结束的时候看起来很犀利，红军球迷希望这名24岁的球员继续保持他令人印象深刻的状态。

“犀利吗？伙计，他看起来真让人难以置信！”

纳比·凯塔在利物浦的职业生涯还不到一个星期，乔·戈麦斯就对他的新队友给予了这样的评价。

足球运动员在看到一个球员时往往都想要来了解他，而凯塔在梅尔伍德只需要几次训练就能让人感觉到他的存在。

“他看起来不错，”一两天后在战胜切斯特的友谊赛后，尤尔根·克洛普表示赞同。“一切看起来都很自然，这很好。”

那是在2018年年中。然而我们现在是在2020年的开始，如果我们敢说真话的话，我们还没有看到凯塔身穿利物浦球衣后的能力。

今年会属于这名几内亚球星吗？最近的迹象很有希望，24岁的他在克洛普的球队的关键比赛中有很多高水平的表现。

有进球，也有重要的进球，有铲球和传球，有聪明的逼抢和独特的短传，让凯塔在众多中场球员中脱颖而出。

更重要的是，机会还是有的。在他身上有责任和信任。如果说8月和9月被伤病所毁，如果说10月和11月很平静，那么12月就是凯塔再次走出阴影的时候。利物浦看起来也因此变得更好。

12月7日在伯恩茅斯的一场引人注目的比赛后，克洛普说:“他的能力毋庸置疑。”利物浦在活力球场以3-0取胜的比赛中，凯塔一传一射，赛后他的教练表达了关于这个价值5300万英镑的人的想法。

“当你看到这样的球员时，你会问为什么他不是每周都上场？”克洛普说。

“纳比不在场上，他没有在比赛。我明白这一点。所以我们一直保持联系，我们谈了很多，但是最后球员需要有教练或教练仍然信任你的证据。”

“证据”已经来了。在伯恩茅斯的比赛的三天后，凯塔在萨尔斯堡的欧冠小组赛上首发了。这是一场高风险的比赛，在这场比赛中，他展现了一流的表现，打进了红军关键的第一个进球。之后，他又在卡塔尔的世俱杯上有了两次精彩的表现，并打进了另一个进球，然后在节礼日4-0战胜莱斯特时上演了可能是最好的一次全能表现。“他看起来就像那个我们被告知将要得到的球员。”一名前红军球星在国王球场赛后说。

也许这句话告诉我们为什么凯塔对默西塞德郡的“影响”被认为是平淡无奇的。

当然，在效力莱比锡的两个令人印象深刻的赛季之后，他带着巨大的期望来到了这里。克洛普称他和拜仁球星蒂亚戈·阿尔坎塔拉是“德甲迄今为止最好的球员”，并称他接到的关于凯塔签约的祝贺电话比他记忆中要多。

与此同时，曾在德国密切关注过他的记者和分析人士，以及此前在奥地利萨尔茨堡密切关注过他的人，都认为这位中场球员拥有真正独特的技能。他有防守的侵略性，进攻的本能以及介于两者之间的一切。“他可以在世界上任何一家俱乐部取得成功，”他在莱比锡的教练拉尔夫·哈森许特尔说。“这孩子就是那么好。”

和克洛普一样，利物浦球迷也希望凯塔能够远离他在默西塞德的头12个月里的肌肉伤病，这意味着他在他的第一个赛季中只打了6次90分钟的比赛，错过了冠军联赛的决赛。“他是不幸的，在生活中你总是需要运气。”克洛普说。

如果运气好的话，不要认为他在赛季的后半段不会有太大的影响。“他是一个非常好的球员。”范戴克说。“我相信他在这里会做一些特别的事情。”马内补充道，而詹姆斯·米尔纳则说:“我看到他在训练中摆脱了一些荒谬的情况。”梅尔伍德的消息人士说，凯塔是唯一一个在练习赛中经常让人屏息的球员。

现在，挑战在于稳定性。稳定，健康和良好的状态会给球员和球队都带来成功。

2019年的大部分时间都处于边缘的纳比·凯塔，能在2020年让我们看到真正的他吗？