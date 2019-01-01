2019-20赛季欧冠分组揭晓 巴萨落入死亡之组

新赛季欧冠正赛分组于北京时间8月30日凌晨揭晓，巴塞罗那、多特蒙德以及国际米兰共聚死亡之组。

北京时间8月30日凌晨，2019-20赛季欧洲冠军联赛抽签仪式在摩纳哥完美落幕，正赛阶段分组已经全部揭晓，巴塞罗那、多特蒙德以及国际米兰被分入死亡之组。

13届欧冠冠军得主皇家马德里落入A组，同组除了巴黎圣日耳曼的实力相近外，布鲁日和加拉塔萨雷实力稍逊一筹。

上赛季欧冠亚军热刺与拜仁慕尼黑、奥林匹亚科斯以及贝尔格莱德红星共同抽到B组，出线形势光明。

卫冕冠军利物浦同样落入一个相对轻松的小组，与那不勒斯、萨尔茨堡红牛以及亨克分在一组。

巴塞罗那、多特蒙德以及国际米兰三支劲旅被分在F组，形成本赛季欧冠最大的死亡之组。

2019-20赛季欧冠分组情况

A组：巴黎圣日耳曼（法国）, 皇家马德里（西班牙）, 布鲁日（比利时）, 加拉塔萨雷（土耳其）

B组：拜仁慕尼黑（德国）, 托特纳姆热刺（英格兰）, 奥林匹亚科斯（希腊）, 贝尔格莱德红星（塞尔维亚）

C组：曼城（英格兰）, 顿涅茨克矿工（乌克兰）, 萨格勒布迪纳摩（克罗地亚）, 亚特兰大（意大利）

D组：尤文图斯（意大利）, 马德里竞技（西班牙）, 勒沃库森（德国）, 莫斯科火车头（俄罗斯）

E组：利物浦（英格兰）, 那不勒斯（意大利）, 萨尔茨堡红牛（奥地利）, 亨克（比利时）

F组：巴塞罗那（西班牙）, 多特蒙德（德国）, 国际米兰（意大利）, 布拉格斯拉维亚（捷克）

G组：泽尼特（俄罗斯）, 本菲卡（葡萄牙）, 里昂（法国）, RB 莱比锡（德国）

H组：切尔西（英格兰）, 阿贾克斯（荷兰）, 巴伦西亚（西班牙）, 里尔（法国）

本赛季欧冠小组赛阶段的比赛将在9月18日（北京时间，下同）正式开打，并于12月12日结束，届时将诞生闯入淘汰赛阶段的16支队伍。

八分之一决赛的抽签将在12月16日举行，该轮首回合比赛将在2月19/20/26/27日开战，次回合将在3月11/12/18/19日收官。

本赛季的欧冠决赛将于明年5月31日在土耳其伊斯坦布尔阿塔图克奥林匹克球场举行。

2019-20赛季欧冠比赛日程

欧冠小组赛：9月18日-12月12日

欧冠八分之一决赛抽签：12月16日

欧冠八分之一决赛：2月19日-3月19日

欧冠四分之一决赛及半决赛抽签：3月20日

欧冠四分之一决赛：4月8日-16日

欧冠半决赛：4月29日-5月8日

欧冠决赛：5月31日（伊斯坦布尔阿塔图克奥林匹克球场）