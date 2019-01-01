2019-20赛季周末开打 切尔西将如何排兵迎战

蓝军正在经历又一个变化的赛季，但这对许多新球员来说意味着新的机会。

又过了一年，斯坦福桥又发生了一场革命，传奇球员兰帕德被赋予了成为俱乐部新主帅的独特机会。

切尔西老板阿布拉莫维奇在寻找新教练的时候，几乎每年都会考虑对方的经验。

但是兰帕德是一个特例，因为蓝军正在寻找建立一个能够应对国际足联对俱乐部的转会禁令的制度。

兰帕德迅速从德比郡转会到切尔西，而他希望降低新球队的平均年龄，从而将禁赛的影响从消极转为积极。

普利西奇以5800万英镑的价格从多特蒙德签下，然后在上个赛季的最后六个月被租借到回德国。这名美国人将成为切尔西本赛季的关键人物，而阿扎尔将成为唯一的离队头条新闻，他以8800万英镑的价格加盟皇家马德里。

蓝军需要学会对兰帕德有耐心，因为他们要面对20分的差距，以及上赛季曼城和利物浦创下的新高门槛。

门将

在成为足球史上身价最高的门将之后，凯帕的表现不负众望。

年仅24岁的凯帕凭借他出色的双脚帮助球迷们从失去库尔图瓦的阴影中走出来。他是无可争议的首发门将，卡巴列罗是他的替补。

卡瓦列罗必须是联赛中最强大的替补之一，他在上赛季的联赛杯决赛中处理了一个潜在的问题。

切尔西第三门将杰米·卡明在新赛季开始前签下了一份为期四年的新合同。这名19岁的球员取代了今年夏天退役的罗伯·格林。

后防

祖玛已经回到了球队的怀抱，他希望在斯托克城和埃弗顿两个赛季的租借后能够在斯坦福桥重新找回自己的位置。

兰帕德喜欢长传，他要求中卫传球，所以大卫路易斯很可能会作为他的搭档首发。

作为后防核心的另一个选择是吕迪格和克里斯滕森。吕迪格上赛季膝盖受伤，目前正在加紧康复。

阿兹皮利奎塔看起来肯定会是右后卫位首发，但替补人选还不清楚，因为大卫·扎帕科斯塔和里斯·詹姆斯都有可能担任这一角色。

最后，随着埃默森和马科斯·阿隆索之间的竞争一如既往的激烈，争夺切尔西左后卫的战斗还在继续。

中场

切尔西在季前赛中使用了4-2-3-1和4-4-2菱形阵型，兰帕德似乎要改变他的阵型了。这对斯坦福桥来说是一个巨大的改变，因为萨里在战术上很严格，他在俱乐部的这一年只使用过4-3-3阵型。

两名防守中场将由坎特、若日尼奥和科瓦契奇中的两人组成。不幸的是，坎特错过了大部分的季前赛，但这凸显了他在欧罗巴联赛中的出色表现，坎特在周六对门兴格拉德巴赫的季前赛收官战中上场18分钟。

由于转会禁令的漏洞，球队从皇马永久签下科瓦契奇。他已经被租借出去了，所以不管判决如何，他都能完成4030万英镑的转会。

在更前的位置上，巴克利与蒙特之间将上演激烈的十号位的争夺战。巴克利在季前赛有4个进球和3次助攻，而蒙特有3个进球。

然而，蒙特比巴克利踢了更多的时间。10号位的选择可能是兰帕德在周日开球前最艰难的决定。

奇克刚刚续签了他与蓝军的合同，他将为这对搭档带来强大的竞争。不过，他从跟腱断裂复出速度并不快。

锋线

蓝军在在边路有很多选择，普利西奇和佩德罗看起来已经成为了赛季初的第一选择。威廉是一个后来居上的球员，他刚刚在夏天随巴西赢得美洲杯冠军，在季前赛中几乎没有出场。

奥多伊准备续约，但预计他最早要到9月中旬才能从跟腱断裂中恢复。

九号位将会是吉鲁和结束租借归队的塔米·亚伯拉罕以及巴舒亚伊之间的三方对决。实际上9号球衣号码已经给了亚伯拉罕，到目前为止他在季前赛中表现出色。

吉鲁德、巴舒亚伊和亚伯拉罕都在季前赛各进两球。亚伯拉罕踢了301分钟，比其他两位都多，很可能在对阵曼联的比赛中首发。

教练组

去年是一个动荡不安的赛季，但是切尔西传奇兰帕德也许能够将这个在过去几任主教练的带领下出现裂痕的俱乐部稳定下来。

他的教练组中有很多传奇人物，包括切赫、莫里斯和纽顿。需要一个勇敢的球员来激发兰帕德，尽管作为一家排名前六的俱乐部的主教练，41岁的兰帕德还相对年轻。

对于经验不足的兰帕德能否与瓜迪奥拉和克洛普这样的主帅在帅位中竞争，目前还存在一些疑问。他只在德比郡执教了一个赛季，这对这支西伦敦球队的所有人来说都是一次勇敢的尝试。

但是人们乐观地认为兰帕德可以在他三年合同的第一个赛季就有所作为，因为他喜欢一场充满活力的比赛中与年轻的球队一起共事。

兰帕德作为一名球员在俱乐部取得巨大成功之后，看到他作为一名主教练举起奖杯，对于切尔西球迷来说无疑是一个浪漫的时刻。

蓝军需要学会对兰帕德有耐心，因为他们要面对20分的差距，以及上赛季曼城和利物浦创下的新高门槛。

然而，由于西伦敦已经习惯了成功，许多人都希望能立即产生影响。