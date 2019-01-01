2019-20赛季中那些隐藏在各大联赛的青年俊才门

随着新赛季的到来，够力足球挑选了一些年轻的球员、新签约的球员和顶级联赛的新秀来关注。

德米拉尔（尤文图斯）

德米拉尔的到来被同为后卫的德里赫特的加盟蒙上了一层阴影，甚至最初有迹象表明，从萨索洛以1800万欧元(1650万英镑/ 2020万美元)的价格买下的荷兰人将立即被租借出去。

然而，在经历了赛季前的一些出色表现后，斑马军团已经准备好让这位21岁的中卫快速进入萨里的一线队。

恩里克·加列戈（赫塔菲）

比英格兰国脚杰米·瓦尔迪(Jamie Vardy)还要晚发光的恩里克·加列戈在职业生涯的早期做过卡车司机、建筑工人和空调安装工。

事实上，他在去年才以31岁的年龄成为一名全职职业球员，但在埃斯特雷马杜拉度过了一段多产的时光之后，他在今年1月被韦斯卡俱乐部收购，然后在今年夏天被赫塔菲签下。

因此，他现在正期待着他生命中最重要的赛季！

梅森·格林伍德（曼联）

尽管17岁的梅森·格林伍德是曼联近年来培养出来的最受关注的年轻球员之一，但他却与2019- 2020赛季从老特拉福德租借出去联系紧密。

索尔斯克亚并没有这样的计划，他强烈暗示，这位多才多艺的两脚都能踢球的前锋是“天生的”球员，可以在本周末对阵切尔西的比赛中首发。

马里奥·埃莫索（马竞）

考虑到西班牙国脚已经被委以重任，顶替在西甲防守最强硬的迭戈·戈丁，马里奥·埃莫索对于马竞本赛季成功与否来说，可能和葡萄牙球星菲利克斯一样重要。

曼城的竞争对手皇马曾有机会通过一项回购条款重新签下他们的前青年队球员，但他们放弃了，反而更愿意现金装进口袋，因为他们拥有这位24岁球员50%的效力权。

然而，白衣军团可能会后悔这个决定，因为埃莫索有能力在西蒙尼的指导下再上一个台阶。

西奥·埃尔南德斯（AC米兰）

考虑到皇家马德里夏季初的大手笔开支以及随后围绕贝尔和罗德里格斯的离队传闻，西奥埃尔南德斯离开伯纳乌几乎无人关注也就不足为奇了。

毕竟，这位左后卫在2017年从马德里竞技转会到皇马后，并没有给球队带来任何影响，但现在，在租借到皇家社会后，这位21岁的球员有机会在意甲开启自己的职业生涯，他以2000万欧元(合1820万英镑/ 2240万美元)的价格转会AC米兰，这可能是一笔划算的交易。

曼努尔·拉扎里（拉齐奥）

曼努埃尔·拉扎里可能并不为那些不太关注意甲的人所熟知，但这个赛季一切都将改变。

这位多才多艺、充满活力的右脚边后卫在过去两个赛季中表现出色，可以说是斯帕尔最出色的球员。他以1100万欧元(合1000万英镑/ 1130万美元)的高价转会拉齐奥，得到了不错的回报。

本杰明·勒孔特（摩纳哥）

本杰明·勒孔特两年前在法甲效力于第戎，但在蒙彼利埃度过了两个稳定的赛季后，他现在已经成为法国最可靠的门将之一。

现在的挑战是他要为高卢雄鸡赢得他的第一次出场机会——他在去年9月得到了他的第一次征召——在夏天被摩纳哥队签下后，他有一个完美的平台向迪迪埃·德尚证明他的价值。

约翰·麦金（阿斯顿维拉）

杰克·格拉利什将是阿斯顿维拉的中场球员，也是英超球迷最熟悉的球员，但是约翰·麦金对于这支升班马是否能够留在顶级联赛来说同样至关重要。

苏格兰国脚麦金是维拉公园球场上最受球迷喜爱的球员，因为他的强硬的铲球，似乎无穷无尽的耐力，以及用他神奇的左脚远射。

梅森·蒙特（切尔西）

切尔西任命俱乐部传奇球星弗兰克·兰帕德为新主帅在斯坦福桥受到了广泛的欢迎，但没有人比梅森·蒙特更高兴。

正是在这位前英格兰国脚的指导下，20岁的蒙特在上个赛季被租借到德比郡后，在各项赛事中的中场攻入11球，从他的季前赛表现来看，他将在蓝军2019-20赛季中扮演重要角色。

恩昆库（RB莱比锡）

莱比锡培养出了一群优秀的年轻人，而克里斯托夫·恩昆库可能是其中迈向超级明星的下一个球员。

这位多才多艺的21岁中场球员已经以1200万欧元(1100万英镑/ 1340万美元)的价格从巴黎圣日耳曼转会而来，鉴于他似乎非常适合朱利安•内格尔斯曼的攻击型足球，这笔交易应该是划算的。

大山·雷丹（柏林赫塔）

尽管有来自几家顶级俱乐部的竞争，柏林赫塔还是赢得了签下雷丹的比赛。

这名前锋只有18岁，从来没有为一线队出场过，但是赫塔体育总监迈克尔·普雷茨表示，这位像哈维尔·赫尔南德斯一样的射手有着“巨大的潜力”。

特吉·萨瓦尼尔（蒙彼利埃）

尼姆上赛季回到法甲后以排名第九完赛，而萨瓦尼尔是他们成功的关键。

这名27岁的中场球员上赛季提供了14次助攻，超过了法国顶级联赛的任何其他球员。在以950万欧元(870万英镑/ 1060万美元)的价格加盟蒙彼利埃后，他决心要打消人们对他只是单赛季奇迹的看法。

戴利·辛克格雷文（勒沃库森）

在他执教阿贾克斯期间，博斯并没有试图淡化围绕着辛克格雷文的炒作，他声称这位多才多艺的左后卫拥有成为“顶级球员”的一切能力。

不幸的是，这名荷兰后卫在过去的两年里因为严重的膝伤而严重的阻碍了他的进步，但是现在，他已经完全恢复了健康，并在勒沃库森与博斯重聚，他看起来已经完全准备好发挥他的潜力了。

奥利弗·托雷斯（塞维利亚）

尽管17岁时就在马德里竞技完成了处子秀，但青训学院的球员奥利弗·托雷斯在迭戈·西蒙尼的带领下未能成为主力球员，最终被允许加盟波尔图，此前他曾被租借去到了德拉戈几个赛季。

这位24岁的中场球员现在回到了西甲，以1200万欧元(1100万英镑/ 1340万美元)的价格加盟塞维利亚，他应该会在拉蒙·桑切斯·皮斯胡安球场大获成功，因为他之前曾在波尔图和西班牙青年队效力于教练朱伦·洛佩特吉麾下。

卢卡斯·托罗（法兰克福）

教练们喜欢说长期伤缺回归就像“新签入球员”一样，而这正是阿蒂·赫特对卢卡斯·托罗的看法。

在去年夏天加盟法兰克福后，这位前皇家马德里卡斯蒂利亚中场见证了他在德国的第一个赛季被伤病严重打击，但是这位24岁的中场现在已经开始行动了，在上周的欧罗巴联赛中进球，并有望在2019-20赛季中发挥关键作用。