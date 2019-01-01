2019美洲杯抽签：巴西秘鲁 阿根廷遭遇哥伦比亚

桑巴军团可以说是在最轻松的四支球队中，阿根廷将对阵哥伦比亚，而乌拉圭和智利是C组的顶级球队。

2019美洲杯的分组抽签有了结果，卫冕美洲杯冠军智利与乌拉圭一起被分在了C组，巴西与秘鲁一起分在A组，阿根廷与哥伦比亚同在B组。

继在美国举行的2016年美洲杯百年杯之后，2019年的美洲杯又回到了南美。

巴西队是举办这次由12支球队参加的美洲杯的东道主，其中包含了所有南美足协下属的国家队，另外还有两支嘉宾球队——亚足联(AFC)的日本队和卡塔尔队。

东道主巴西将在A组之和另外三支传统南美球队较量，他们分别是秘鲁、玻利维亚和委内瑞拉、

这是巴西和秘鲁连续第三次在美洲杯小组赛中相遇，巴西在2015年的小组中拔得头筹，而秘鲁在一年后也如法炮制。

委内瑞拉的目标是继2016年后连续第二次在美洲杯中晋级淘汰赛。

与此同时，在前两届美洲杯决赛的点球大战中惜败智利的阿根廷将在小组赛中迎来哥伦比亚的挑战。

预计将在明年3月迎来梅西回归的蓝白军团还将与前墨西哥前国家队主教练奥索里奥值机岛的巴拉圭进行较量，此外他们的小组中还有即将举办2022年世界杯的来自亚洲的嘉宾球队卡塔尔。

尽管与巴西和乌拉圭同为第一梯队，但阿根廷要想在小组赛中战胜哥伦比亚，可能会面临一段艰难的道路。哥伦比亚此前在2016年美洲杯上排名第三，而在2018年世界杯上被英格兰队点球淘汰。

尽管阿根廷在去年夏天的俄罗斯遭遇了失望，但对智利来说，这将是自2016年百年美洲杯以来的首次重大国际赛事。因为智利未能获得2018年世界杯的决赛圈资格。

目标三连冠的智利和乌拉圭被分在了C组，这可能是这一小组最重要的一场比赛。

厄瓜多尔和嘉宾球队日本是C组中的另外两支球队。

美洲杯小组赛将于6月14日开始，决赛将于7月7日的马拉卡纳举行。