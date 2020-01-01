2019，一个足球巨婴的自我修养

中国在2019年一如既往地奋勇前行，但可悲的是，2019年的中国足球却在一干新政之下“扶摇直下九万里”，这让“足球狗”们情何以堪？

1919年错过了，但赶上了2020年这个好年份，好比一个人吃了一辈子鸡蛋，头一回吃到双黄蛋，好开心好特别。对于迷惘而痛苦的中国足球而言，这也许是一个特别的启发——是时候回到足球的基本面去追问：

谁在踢球？天才在那里？

我是谁？自我抑制？拒绝成长？ 用什么踢球？出状态？为何踢球？为谁踢球？ 爱足球还是通过足球爱自己？ 只爱自己？

答案不重要，重要的是大家一起走在探索的路上。

一

在自传《我的转身》中，克鲁伊夫写道，“我的足球天赋是上帝赐予的。什么也用不着做，就有了。”

克鲁伊夫的话显然是在感慨上天对于自己的恩赐，但无论你是否相信是上帝的存在，你都不应该去干涉个人的自由选择。不过我们也不能再回避了，或许，这场足球发展之战早就在这里分出了胜负。如果真的想学习欧洲足球，我们有必要检讨自己的学习方法，不在不能再以一成不变的方式进行填鸭式培养。欧洲足球为什么要比我们高级？那就是因为它的开放性、求知欲和好奇心。

我们能不能学会相信克鲁伊夫？能不能在保持质疑的同时尝试着去信任哪些跟自己的文化有巨大差异的东西？克鲁伊夫的足球显然并非来自上帝，但他的说法我们并不能全盘否定，我们应该在保持质疑的同时尝试着去信任那些跟自己的文化有巨大差异的东西。

足球界有克鲁伊夫这种巴萨教父，音乐界也不乏莫扎特、迈克尔·杰克逊等不世出的天才人物，尽管身在不同领域，但他们对于自身所取得成就方式的来源却如出一辙，那就是我一切的成就都来自于上帝，上帝拨动了琴弦，我只是那个发出声音的容器。克鲁伊夫转身是上帝的转身，克鲁伊夫的球不是他踢的。他在自传里明白无误地写道，“这也是为什么我这辈子做的其他事情对我更重要（其他事情是自己做的，而踢球做教练是上帝干的）。不是总有人理解我，但是没关系，伦勃朗和梵高那时候也没有人理解。人们一直招惹我，直到发现我是个天才。”

同样，梅西是上帝的左脚，梅西的球不是梅西踢的；C罗是上帝的前额，C罗的头球也不是C罗顶的。

这教育我们，对一切事物都不能全盘相信，但也不能全盘否定和拒绝。而是愿意继续聆听，并愿意选择不去中断任何事情，因为它们都是全新的东西。

所有的才华均来自上帝的恩赐，即下载不是天才的专利，普通老百姓是一样的。不同的是，一般人下载不了伟大的直觉，而是一般的货。这篇文字就是如此，想法跟自来水一样流淌出来，我做的就是打一遍字，拷贝粘贴一下。自来水公司的水早就有了，不是我生产的，只是我这里过了一下手而已。

这并非要我们去否定一个人通过努力可以创造出更好的自己，而且要告诉我们在如今这个纸醉金迷的世界要学会感恩那与生俱来而又独一无二的天赋。

二

从现在梅西、C罗到此前的大罗、小罗再到更久之前的马拉多纳、贝利等人，无不是从“贫民窟”中走出来的足坛巨星，他们成就了过去数十年的世界足球历史。

反观中国，我们似乎是目前世界上唯一“坚定不移”地走在“高价+不正确的青训”道路上的国家，足球水平并没有得到显著提高，但却将这项运动逐渐变成了少数人才玩得起的“贵族”运动。

出身贫寒的弗格森爵爷说，足球是工人阶级的运动。法国名帅特鲁西埃直言不讳，直斥我们的足球变成了一项贵族运动。踢球成本太高，一般家庭的孩子根本踢不起球。一个孩子要想成为职业运动员，普通家庭承担不起这些费用，再加上足球的成材率较低，没有人愿意冒拿自己孩子的未来去冒险。

当然，家庭并非让中国足球陷入如今困境的全部因素，这个病态的社会才是造成这一恶果的元凶首恶。

这并不是说国外就没有嫌贫爱富的问题，但我们不能否认，这个严重的社会问题在在中国这个短时间内GDP飙升的国家中，尤其是在足球世界中表现得尤其“淋漓尽致”。

很显然，如今的金元足球并没有起到我们理想中的成果，反而加剧了这项运动在中国的阶级分化，我们的中超顶级球星乃至国脚们大多赚的盆满钵满，但我们的青训和业余足球却一如既往甚至朝着愈演愈烈的方向“半死不活”着。所有的资源都被投入到几支国家集训队，但最终的结果就是我们甚至连战火纷飞的叙利亚都无法拿下。

国外巨星们在一贫如洗的环境中尚且能成长为顶级巨星，而中国足球却在纸醉金迷的环境中迷失了自我。很显然，贫穷会限制足球发展，当吃不饱饭的时候你自然无法勇攀高峰，但这恰恰也是前面这些巨星能够取得如此成就的重要因素。

正因为要改变命运，马拉多纳们才会努力让上帝的恩赐从自己体内流淌而出，也正因为如此，他们所代表的足球才会这样得鼓舞人心。

毫无疑问，中国足球目前针对金元足球的改革正走在正确的道路上，我们必须持之以恒的推行下去。但问题是，只使用限薪的方式显然无法治愈中国足球的顽疾，如果我们想更进一步，就需要进一步加强我们的基础足球，青训、业余以及对球员的保障，必须一步步跟上。

除了足球方面的政策，我们的整个社会也必须做出改变。一切向钱看算不上恶习，但这种氛围肯定是我们前进的一大阻碍。我们的国家与社会明显无法支撑我们像北欧等国一样为孩子们创造一个压力小、福利高的世界，但我们即使不往这方面前进，也需要从中汲取一些益处。只有让投身这项事业的人们拥有保障，才能让他们不用再身心俱疲，才能真正将足球变为一项崇高的事业，一项能让我们付出巨大的爱、激情和情感的事业。

三

12月的东亚杯，我再一次看到了卖椟还珠的故事。这届中国人不行？100多年前，先人跟欧洲人买鸦片的时候很清楚该把外包装扔了留下里面的正货。

欧洲足球的动机和初心（潜意识），用穆里尼奥的话说，“过去，现在和将来，赢得胜利都是足球乃至所有运动的精髓。” 所以，当中国队精致地把0：1当成0：0打的时候，足球的火焰熄灭了。

欧洲足球是那个14岁的苏格兰小毡呢帽，口袋是空空的，但身上的血是热的，能量泡是伸展的、饱满的、鲜亮的。而我们则相反，口袋是满满的，但身上的血是冷的。

中国队跟日韩是有差距，但韩国队跟德国队有没有差距？2018年世界杯，韩国人是怎么干德国队的？还有，18-19年欧冠半决赛首回合，利物浦0：3大败于巴萨，全世界都说利物浦死定了，最后是谁死了？

有人说不是不想拼，是技不如人。不对，其实是我们没有意识到动机比能力更重要。我们对于足球最大问题就是没有发自内心的热爱，内心没有火焰，潜意识没有对胜利近乎偏执的渴望。

自我功能的抑制（拒绝成长），来自于集体无意识并在恶性循环中日益加深彼此。临床症状就是每逢大赛必然实力打对折，想拼却拼不出来。这大概是中国足球在国际赛场重复播出过很多次的记忆——关于土帅的“苦难”记忆远多过洋帅。为什么连续两年足协杯决赛鲁能都是败在想拼却没拼出来？最能代表中国足球的鲁能被自己打败了两次，申花和国安做到了最好的自己倒在其次。

对面的申花和国安为什么想拼就拼出来了？区别在于，鲁能对失败的害怕、担心和恐惧“战胜”了对胜利的渴望和热爱。申花国安则反之，热爱和渴望“战胜”了害怕和担心，申花和国安都是一个纯攻击型阵容，中场没有防守型球员，他们就不怕被鲁能打花？是个人都会恐惧、担心和害怕，中国人、韩国人、利物浦人是一样的。区别是内心对足球的火焰，当火焰熊熊燃烧的时候，申花国安没有时间去担心害怕，而火焰低的鲁能担心害怕了整整90分钟。个人以为，这是北上广球队的一个相对优势，背后的城市气质和水土给的。对国安的球迷文化，我最赞叹的就是四个字，跟丫死磕。

孙兴愍小时候要求父亲只踢球不学习，老孙问，“你就是死也要踢球吗？”

“对，死了也要踢！”

“我再问你一遍，你就是死也要踢球吗？”

“对，死了也要踢！”

这就是中韩足球的巨大差距。不在外包装的能力，而是内在的初心、动机和火焰。

最近十年的中国足球，用不用张稀哲这种类型的技术型球员，代表着中外两种不同的路线、方针和政策之间的斗争。里皮和佩兰都没有选择重用，两个外教不约而同主打偏蓝领的力量型足球。而李铁和高洪波则走到了力量足球的反面，强调中场一定得有一个张稀哲式的技术核心把球控下来打。

原以为铁指追随里皮多年，会沿着老师指明的方向继续前进，没想到一上来就来了一个180度反向操作。 东亚杯三场球证明，在用人标准、指导思想和执教理念上，李铁并非全盘承袭里皮，他更看中的是自己慢慢领悟的那一套，学可以，但也不会太过否定自我。

我不想陷入洋帅与土帅的无尽讨论中，因为这并非中国足球的症结所在。无论是哪类教练，都无法将自己的理念自上而下贯彻下来，再加上中国足协本身就是一个等级森严的官僚机构，想要随心所欲的去实施自己的理念，几乎无任何可能。

长传冲吊还是地面传控，巴萨式踢法还是意式传统防反，这些都不是决定一个国家足球问题的根本。我们学习国外的足球，不仅仅是学习别人的技战术与球员培养，也许我要说的也算不上什么更重要的东西，但不能忽视的是，我们还要去形成属于我们自己的足球基因与足球思维，搞清楚我们到底想要踢出什么样的足球。我们可能无法拥有荷兰足球那样全攻全守的基因，无法拥有像西班牙那样将传控植根于心，更无法像意大利那样让防守反击深入骨髓，但我们必须采众家之长，成自我之言。我们的女排就是一个很好的例子，也许我们并没有什么身体方面的优势，更没有远超他人的技术，但只要我们的女排精神、女排DNA存在一天，我们的女排就不可能如男足一样沉沦。

尽管我们暂别了外教时代，但他们所带来的理念我们不能全部抛弃，也许中国球员的技战术水平永远也达不到里皮的要求，但他们带来的那些理念绝对是中国足球的宝贵财富。

四

打法要适应球员的特点，把球控下来踢。这话单独择出来看，没毛病。这句话传递了关于中国足球骨子里的某个信息：要踢得爽，不要随便开大脚，把球拿到地面控好了踢。在业余足球界，听到最多的也是这几句话。中国1：2不敌叙利亚赛后，非常多的人在谈论应该少开大脚，多打地面短传。

克鲁伊夫说了，足球很简单，是关于空间、时间和整体的艺术。3后卫还是4后卫，对不起，这个不重要。同样，打法是不是适应球员特点，是不是要控到地面踢，不重要，不讲。

甚至，有没有打法，也不重要，可以不讲。因为，克圣没提足球是关于打法的艺术。前不久，意大利名帅阿莱格里也表示，在意大利，战术、计划都是扯蛋。足球是艺术，不是科学。我想，阿莱格里是站在主教练的角度强调足球艺术的一面，足球是艺术和实验科学的结合，实验科学的部分是医生和助理教练该干的活，主教练只需要跟助手要实验结果即可。

一场足球比赛，好比一个90分钟的交响曲。但1234567和音乐是两码事，会写1234567，欧了，考试通过。但写个曲子看看？1234567就是打法，是音乐知识，而曲子是音乐直觉。

同样，你第一次被足球打动的那一场球，也许你不过8、9岁甚至更小，根本就看不懂433还是442，你也不清楚如何被感动的，但你确实被比赛打动了，这大概是每一个人的足球经验。什么都不懂的状态是最好的状态，你不得不使用本能来呼吸比赛，反而感受到了最高级的东西。可惜的是，永远也无法回到从前。现在，我们也许了解到很多足球知识和打法，但超越本能天赋的那些东西却全部消失了， 结果就是只能看到皮毛。

11月14日，中国1：2不敌叙利亚，是2019年中国足球最大的比赛。中国队输了，里皮教练跑了，但我个人赢了。在比赛7天前的前瞻中，基本上蒙对了长传空袭为主的打法、原因、战术执行的进程和效果。这里简单复一下盘，捋一下长传空袭的打法是如何服务于比赛的空间、时间和整体的管理。

事实上，中国队的比赛技术含量一般。很大程度上，因为中国队的兵器库可用的兵器越来越少，同类型比赛就是华山一条路蒙无可蒙。

双方都是攻强守弱的特点，其实我们守弱是真，但攻强谈不上。守弱到什么程度？对方上来2、3个球员就足以搅得后场胆战心惊。反正，马瓦斯一个人带球冲过半场，感觉就是怎么也无法阻挡。同样是守弱，双方选择了相反的路径去平衡整体。跟以往一样，叙利亚走的是防守反击的老套路，屯重兵于后防先，也就是说空间管理的重心在后场，反击一般是上2、3个球员打一打。下半时，发现中国队不过如此，局面打开了之后才逐渐阵型前移放开了踢。

而中国队相反，433强调空间管理的重心在中前场，这是一个以攻代守围魏救赵的思路，攻强守弱的中超非常多见，对吧。充分利用对手最薄弱的后防线的同时，掩盖自身虚弱的后防线。如果球总在对方半场，张琳芃想乌龙都难。

二维平面的重心在中前场，第三维纵轴的重心在上三路，不走人民群众喜闻乐见的下三路。就是说，球要多打起来离开地面，打得长一点。一定是在坚决执行教练的战术要求，赛前训练的时候也一定是这么练，多开大脚，多走空中过顶。

区别是训练的时候传得准一些，比赛的时候传球到位率下来50%，怎么就打不出来训练的东西捏？但这个，真不赖谁，传统上，中国球员的训练水平在比赛状态下是要打个对折，这就不错了，再往下，三折、四折也属于正常操作。

跟里皮治下的中泰、以及上一场中叙之战不同，长传空袭的方式有所改变。不再坚持两边下底传中砸高点，而是改成纵向的中长直传过顶打身后，就像尤文的博努奇、国米的德弗赖、利物浦的范戴克那样直接在中后场发快递，武球王被指望像马内或萨马赫那样用速度冲击门前身后。也许，这就是牺牲艾克森的原因吧，拉到左边之后为中路武球王制造空间，实战显示是打成了，武球王打进1球就是吴曦博努奇式的过顶斜长传。之外，还获得了2次类似的单刀球机会，这就说明战术是有效的，没打进是个人能力的问题。

由于这样的打法，比赛节奏、对抗强度和攻防速度成为重要的比赛资源。回忆一下，这是不是跟前任洋帅佩兰一个力量型套路？不同的是，在空间控制上，里皮的433更靠前更具侵略性，而佩兰的4231更均衡一些。很多专家更属意4231一些，从比赛的表象来看，确实如此，弧顶相当空虚。不过，如果把视野打开，你会发现，整体的防守人数只多不少，而且禁区里也基本上到位了。既然不是人数的问题，是选位的问题，减少一个前锋增加一个后腰没有意义，还不如指着前面多一人围个魏也许能后面救个赵。

能不能减少一个中卫增加一个后腰？大概你也不同意，索马乃190的重型坦克，一个中卫多半站不住，一定需要另一个后卫保护侧后。这就是为什么是我们看到的433。

关于时间管理的进程和效果，叙利亚是不是在60-70分钟左右开始抽了？这就是持续长传空袭的战术效果。如果打地面，这个时间点也许会延后甚至可能反过来把自己累抽了先。不过，在战术执行上，里皮摇摆了11分钟，52分钟到63分钟，他改打了一小会4231，之后，又通过换人改回433。

打上三路是基于扬长避短的考量。身高体重只是一部分的硬件因素，还有其他的硬件软件因素。比如，叙利亚地面能力更强，空中能力相对不足，肯定得避实就虚。武球王进的球，就是人家在弧顶倒钩搂空了，吴曦捡的漏。又比如，中卫回追速度不行，所以，武球王移到中锋C位追着人家屁股打。至于球怎么过来，怎么方便怎么来，地面不行走头顶，头顶不行回地面。实战证明，还是空中相对用得多一些。

为什么不打地面？很简单，打不了，没这个能力。比如王刚，这位国脚甚至在比赛中直接“送”了一个地面短传给对手，结果导致人家1球领先。3月，南宁的中国杯，卡纳瓦罗用4个10号打泰国，结果被泰国梅西一个人打爆了。里皮、佩兰两任洋帅都不用张稀哲，就是不走地面的信号。地面能打的话，早就打了，以后也别再操这个心，技术层面我们的坑越来越大。

不记得是哪一年的中甲，我还在湘涛混着。湘涛打上海东亚，就是上港的前身，武球王、颜骏凌、蔡慧康、王燊超、吕文君那一拨人。那会，他们还小，球王的脸都没长开。徐根宝徐指导在主席台用手机哇啦哇啦遥控比赛，我就在徐指导旁边坐着。孩子虽小，但脚下的技术功底是中甲最好的。湘涛之于东亚，基本情况就相当于中国队之于叙利亚，以湘涛球员的个人能力，如果跟东亚打脚下，会被孩子们打得精尽人亡。但我们有身高体重力量对抗年龄。所以，湘涛各种起大脚，也只会各种起大脚，胡来球迷的湘涛大脚队最终2：1赢了，记得是新疆球王艾克热木进的绝杀，这是胡来省胡来县足球史上为数不多的精彩战例，把徐指导气得各种暴跳骂娘。

其实，抠战术细节越多，即意味着对整体实力越没有信心。为什么一定要有打法？很多人会说 Too young too simple，但如今这年月，伊朗、日本、韩国和澳大利亚打我们需要打法不？无所谓打法不打法，里皮说都能把中国队给吃了，红烧清蒸水煮怎么都行。

五

都说要跟里皮学习先进足球思想，他诚意满满地把干货端出来了，结果很多人批评世界杯冠军教练只会开大脚。

不要随便起大脚，成为这个传控时代的流行语。某种程度上，全世界都被西班牙足球深度催眠了。凡是地面传控就是牛逼，凡是开大脚就是耍流氓。你爱上了传控不是问题，但恨开大脚就是问题。目前，我们头上的云（潜意识）大概就是这样的信息，它自然会影响到包括国家队在内的所有人。球比赛归根结底还是要赢球，胜利才是真正的王道。如果不能取胜，哪怕场面和过程再漂亮再好看，最终都是无用。

我们要踢球，就要踢能最有效地管理空间、时间和整体的足球。比如现在的这支利物浦，我们时常能看到这样的场景，范戴克后场长传大脚直接找马内，后者插身后，进球 。这就证明了，无论什么踢法与战术，只要能进球和赢球就可以了。黑猫白猫，能抓到老鼠的就是好猫。

又比如说这一次的武汉2019新型冠状病毒，是你这个手机接收到了病毒内在的信息或能量，就患病了。在一番治疗后，你的肺炎好了，不是把新型冠状病毒被杀死了，实际上这种病毒并未真正被杀死，或已经存在30亿年——其内在的信息或能量，能自动升级软件版本。你以为杀死了，但过几年2.0版、3.0版来了，无有穷尽。好的中医通过中药和针灸改变了手机的配置，不在服务区，所以你就好了。

不要担心没有好的足球和不好的足球，因为，好的足球就在哪里。好的足球当然不是单单从意识层面练出来的，但人必须要做的是去下载它背后的信息或能量。所谓训练，就是训练下载和转发能力。 用意大利名帅阿莱格里的话讲就是用潜意识来呼吸比赛，而不是用大脑来思考比赛。

道法术器，在足球方面，所谓的道就其实用克鲁伊夫定律就可以说明，Tiki-Taka就是处在法的层面，西班牙人天赋异禀的技术是术的层面，西班牙球员的代表就是小白哈维那款的，身高170左右，体重68公斤左右，西班牙人的理想是把足球打成走地的冰球那么迅雷不及掩耳。所以，他们对草皮的类型、厚薄以及浇水量有明确的要求，这就是器的层面的东西。

但都不重要，天赋不重要、身体不重要，技术不重要。只关乎道，大道在潜意识里，没有分别心，没有善恶美丑快慢好坏高低对错多少的分别。我想，我们对足球的理解是否卡在术和法的硬件层面，不能深入软性的道？

钱抢得差不多之后，教练已经回家了。我冒充一回里皮把会开完，看看是否有助于去除一点分别心：“把荷兰和西班牙两个伟大足球国家联系在一起的是谁？是我铁哥们克鲁伊夫。在开大脚这个问题上，荷兰一定是比西班牙要多得多，必须的。克鲁伊夫在巴萨踢的时候，一定是像西班牙人那样打冰球。但他回到荷兰国家队，一定是像荷兰人那样开很多大脚。请问，哪一个对了？哪一个错了？

答案显然是都对。但你是一个顽固的巴萨铁粉，跑到荷兰国家队跟他磨叽“大师，不要轻易开大脚，把球控到地面来踢。”这就是你的分别心不对。

荷兰足球不美吗？荷兰人还真是开大脚的天才，他们奉献了N多的开大脚神作。我举两个例子你一定知道，一个是1998年世界杯，博格坎普打进阿根廷的一球，我不说你也记得当时是个啥情况，德波尔左中场开了一记50多米的大脚，博格坎普飞到半空中用脚把球卸下来，做梦梦到这个球都能把你给帅醒。另一个是2014年世界杯，小布林德还是在左中场，又开了一个50多米的大脚，范佩西又飞到半空，这次是用头来鱼跃，荷兰5：0西班牙，我确信你下一辈子还记得这个球。

要不咋叫荷兰飞人？都是一些开大脚玩空袭的祖宗，当然，荷兰人地面也绝对不差，所以，荷兰人不会纠结走空中还是走地面，怎么走得通就怎么走。现在的荷兰队，范戴克、德弗赖、德容，是不是在大量的开大脚？既然是玩空袭的天才，你就多打呗，就是这么简单。

不过，再好也不要执着于相，别走向另一个极端。我觉得目前的中国足球不妨再参考一下米卢的观点。在这位国足功勋主帅看来，中国球员并没有足够的举一反三的能力，我们必须做出事无巨细的布置。球员做什么，怎么做，都需要说清楚，以中国足球的水准，如果我们的要求过多，势必就意味着他在球场上什么也无法做好。在这一层面来说，里皮所做的确实没有错，让国足以尽可能简单的战术去应付对手，但他也并非全无过错，他做出的高要求明显超出了球员的能力范围，球员在球场上无所适从，身体精神均没有达到外界期待的高度，最终愤而辞职也就在所难免了。

六

实际上，我们所说的中国足球的问题，其实只是目前中国社会问题的缩影。想要走出这一困境，不仅仅要依靠足协与国家政策的调控，还必须依靠整体社会环境的改变。社会的割接是无法造就伟大足球的，同样的，单纯的财富也无法真正提高中国足球。希望国家和真正的有识之士能够深入基层，以切实可推行的方式深耕我们的青训和业余足球，并为这一行业提供更多的保障。最后，希望我们的足协能够制定更多切实可行，不那么脱离当前的政策，只有做到这样，中国足球才能形成属于自己的基因，才能真正发挥我们中国人的足球天赋，才能像日韩一样以比较健康的形式前进发展。（杨帆）