20年职业生涯 前曼联后卫奥谢宣布赛季后退役

这名后卫度过了20年职业生涯，在桑德兰效力7年之后，在英冠球队雷丁结束了自己的职业生涯。

前曼联后卫约翰·奥谢在38岁生日当天宣布退役。

这位爱尔兰人的职业生涯持续了讲究20年，1999年从曼联青训学院毕业，将在2018-19赛季结束后退役。

他在老特拉福德获得了偶像般的地位，并在那里一直呆到2011年，赢得了冠军联赛、5次英超冠军、1次足总杯以及2次世俱杯奖杯，在此期间他为俱乐部总共出场了393次。

奥谢随后与当时由前曼联中后卫史蒂夫·布鲁斯执教的桑德兰签订了一份为期四年的合同，并且一直留在这支东北部球队直到去年夏天。

这名后卫在雷丁度过了他职业生涯的最后一年，在那里他参加了8场英冠联赛，帮助球队成功保级。

奥谢也享受过漫长的国家队生涯，他是仅有的6名代表爱尔兰国家队出场超过100次的球员之一，曾代表爱尔兰国家队踢过118场比赛。

去年5月，奥谢在一封向当时正从脑溢血疾病中康复的弗格森爵士致敬的公开信中宣布退出了国家队。

“我想感谢我一直以来从桑德兰得到的支持，在那之前，特别是曼联以及弗格森爵士。”这名后卫写道。

“我从来不认为生活中的任何事情都是理所当然的，我父亲、吉姆和我的朋友兼队友利亚姆·米勒(Liam Miller)在生命的最后一年里向我表明，生命中的每一刻都应该珍惜(不仅仅是足球)。”

周二，雷丁在推特上表达了他们对奥谢的感激之情。

“生日快乐，谢谢你在马德斯基体育场的所有努力，约翰！我们祝愿你在职业生涯的下一个篇章中一切顺利!”

奥谢所在的这支英冠球队本赛季还剩一场比赛，他们将在下周日主场迎战伯明翰。

然而，奥谢自2月以来就没有为俱乐部出场过，他在1-1战平罗瑟勒姆的比赛中踢了18分钟。

除了在老特拉福德赢得的冠军，奥谢在2007年3月对阵利物浦的伤停补时阶段的进球也将被曼联球迷铭记。