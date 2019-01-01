2球小胜 皇马主帅：这场胜利意义大于3分

皇马在本轮联赛中2-0击败了塞维利亚，赛后索拉里表扬了球员的表现，并称这场胜利意义大于3分。

北京时间1月20日凌晨，皇马在联赛中2-0击败塞维利亚，皇马主帅索拉里表示球队仍在联赛、国王杯和欧冠中全力争冠。

本轮过后，皇马落后少赛一轮的巴塞罗那7分，排名西甲第3位，但索拉里仍没有放弃争冠的可能性，他说道：“我们会三线作战拼到最后，对皇马这种级别的球队来说，没有什么是不可能的。战胜塞维利亚这样的直接竞争对手，意义远大于3分。”

“我们赛前就知道自己得想办法寻找空间，因为塞维利亚的防守做得很好，上半场维尼修斯有过一个很好的机会，但他错过了，还好我们不断坚持，最终由卡塞米罗打进一球。”

“莫德里奇的表现也非常出色，就连头破血流也这么拼，他真的是一个斗士。中场休息的那15分钟，莫德里奇都在接受队医治疗，然后他就踢出了一个梦幻般的下半场，还在最后时刻打进一球，帮助球队锁定胜局，这样的表现表明了他的精神，也表明了整支球队的精神。”

媒体盛传索拉里和伊斯科之间有不和，但今天西班牙中场替补登场，对此索拉里说道：“我对伊斯科和其他球员的表现都满意，我们配得上胜利，想要胜利，那么不管是首发还是替补，每个人就都必须拿出好的表现。”