2亿英镑瞄准夏季转会 切尔西将引进意甲三巨星

在转会禁令解除后，切尔西将在今夏斥巨资进行大手笔引援，皮亚尼奇、多纳鲁马和劳塔罗将会是他们的重点目标。

切尔西的转会禁令目前已经被解除，没有在冬窗进行引援的蓝军可能会在今夏投入2亿欧元巨资，一口气引进三位意甲球星：国际米兰前锋劳塔罗·马丁内斯、AC米兰年轻门神多纳鲁以及尤文图斯中场核心皮亚尼奇。

根据《每日邮报》的报道，切尔西目前早就开始为今夏的转会做准备，在签下阿贾克斯边锋齐耶赫之后，兰帕德已经锁定了多个重点目标。

由于凯帕发挥不佳，兰帕德本赛季重新启用了老将卡巴列罗，不过这并非长久之计。现年21岁的多纳鲁马是当前欧洲最出色的门将之一，目前他与米兰的合同只剩一年，由于双方迟迟没有达成续约协议，遭遇财政危机的红黑军团可能会选择在今夏将其放走，切尔西愿意出资4700万英镑将其签下。

其他球队

除了门将，兰帕德还将在今夏为吉鲁引进一位替代者，国米前锋劳塔罗·马丁内斯成为了他的主要目标。蓝军教头相信这位在孔蒂手下发挥出色的阿根廷国脚能够有效提升球队的锋线实力。

至于中场方面，兰帕德则希望引进一位若日尼奥的替代者，尤文中场皮亚尼奇就是他最心仪的目标。尽管波黑人近期出现了状态下滑的情况，但兰帕德有信心在花费5500英镑将其引进后，帮助他重新回到巅峰状态。