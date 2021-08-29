2亿欧元卖不卖哈兰德？多特主管：我们是足球俱乐部不是银行

多特高层重申，俱乐部没有计划在这个夏天出售哈兰德

有消息称巴黎开出2亿欧元的报价求购哈兰德，但这一说法遭到多特体育主管佐尔克的否认。

在过去的几个月里，包括皇家马德里、切尔西、曼联和曼城在内的许多欧洲顶级俱乐部都对哈兰德表示了兴趣。

巴黎圣日耳曼是最新一家加入竞争行列的俱乐部，尽管多特蒙德已经多次公开表示这名21岁的球员是非卖品，但佐尔克认为在8月31日夏季转会市场关闭前，哈兰德的转会传闻还会继续增加。

据报道巴黎圣日耳曼正在为哈兰德的转会做准备，但是佐尔克坚持表示大黄蜂今年绝对不会出售哈兰德，无论多少钱都不卖。

当被问及2亿欧元的出价能否说服多特放人时，佐尔克告诉《踢球者》：“我们是一支足球俱乐部，不是一家银行！我们的立场是非常明确的，没有改变。”

“我想接下来的两天我们将会面对各种疯狂的传闻，但我们的立场很明确，我不需要一直重复之前说过的话。”

据报道，巴黎圣日耳曼正在物色一名新的前锋，以防姆巴佩离开俱乐部，这位法国人的合同将在明夏到期，至今他仍拒绝续约。

俱乐部高层已经证实姆巴佩想要离开，皇家马德里已开出1.7亿欧元的报价，这是皇马对姆巴佩的第二份报价，他们正在等待巴黎方面的回应。

哈兰德被认为是巴黎圣日耳曼寻找姆巴佩替代者的头号人选，但他目前的合同将持续到2024年。