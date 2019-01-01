2个亿也不该卖C罗！皇马未能意识到他的价值

皇家贝蒂斯将在当地时间周日晚间主场迎接皇马的挑战，C罗的同胞卡瓦略相信，欧冠冠军会想念他们曾经那位葡萄牙射手的。

皇马似乎仍就没能摆脱失去C罗的阴影，而卡瓦略认为，即便对方出价2个亿，白衣军团也不应该做出卖点五届金球奖的选择。

去年夏天加盟皇马贝蒂斯的威廉-卡瓦略即将在本周日遭遇他的同胞C罗之前效力的皇马，而这位葡萄牙中场相信，欧冠卫冕冠军迟早会想念C罗为伯纳乌带来的那些进球的。

当被问及皇马目前只能屈居联赛积分榜第五是否与缺少了C罗有关时，卡瓦略告诉《马卡报》：“当然。世界上任何球队都需要C罗，但皇马没能很好地注意到这点，他们没有充分意识到C罗能够带来的进球。”

“但现在C罗一切都好，他在尤文很顺利，他将在那里收获很多进球。”

“很难说他到底为何离开，我不理解为什么会发生这样的事。但我知道C罗是一位怎样的球员，他是最强的野心，他始终希望做好每一件事，告诉世人他就是最棒的。”

“给我2个亿我也不会卖掉他。2个亿也不行，不行的。”

“皇马实力强劲，他们有那种能够瞬间改变比赛局势的顶级球员。我们必须全神贯注。”

“这会是一场恶战，但我们有主场优势，球迷们会站在我们这边。我认为我们可以拿到球，可以控制比赛，就像我们一直做的那样。”