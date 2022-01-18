1975-2018女足亚洲杯历届冠军回顾

亚足联女足亚洲杯四年举办一次，第一次于1975年举办。这项赛事是亚足联地区最重要的女子足球比赛，也是国际足联女足世界杯的资格赛。

2022亚足联女足亚洲杯将是该赛事的第20届，由印度承办。本届杯赛共有12支球队参赛，中国队将挑战日本队的卫冕冠军头衔。

过去历届冠军是谁？不妨来回顾一下。

亚足联女足亚洲杯历届冠军