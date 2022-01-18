1975-2018女足亚洲杯历届冠军回顾
徐蒲
AIFF
亚足联女足亚洲杯四年举办一次，第一次于1975年举办。这项赛事是亚足联地区最重要的女子足球比赛，也是国际足联女足世界杯的资格赛。
2022亚足联女足亚洲杯将是该赛事的第20届，由印度承办。本届杯赛共有12支球队参赛，中国队将挑战日本队的卫冕冠军头衔。
过去历届冠军是谁？不妨来回顾一下。
编辑精选
亚足联女足亚洲杯历届冠军
年份
冠军
决赛比分
|1975
|新西兰
|3-1
|1977
|中国台北
|3-1
|1979
|中国台北
|2-0
|1981
|中国台北
|5-0
|1983
|泰国
|3-0
|1986
|中国
|2-0
|1989
|中国
|1-0
|1991
|中国
|5-0
|1993
|中国
|3-0
|1995
|中国
|2-0
|1997
|中国
|2-0
|1999
|中国
|3-0
|2001
|朝鲜
|2-0
|2003
|朝鲜
|2-1
|2006
|中国
|2-2 (4-2 点球)
|2008
|朝鲜
|2-1
|2010
|澳大利亚
|1-1 (5-4 点球)
|2014
|日本
|1-0
|2018
|日本
|1-0