1975-2018女足亚洲杯历届冠军回顾

徐蒲
AIFF

让我们来看看亚足联女足亚洲杯自设立以来的冠军名单。

亚足联女足亚洲杯四年举办一次，第一次于1975年举办。这项赛事是亚足联地区最重要的女子足球比赛，也是国际足联女足世界杯的资格赛。

2022亚足联女足亚洲杯将是该赛事的第20届，由印度承办。本届杯赛共有12支球队参赛，中国队将挑战日本队的卫冕冠军头衔。

过去历届冠军是谁？不妨来回顾一下。

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亚足联女足亚洲杯历届冠军

年份

冠军

决赛比分

1975新西兰3-1
1977中国台北3-1
1979中国台北2-0
1981中国台北5-0
1983泰国3-0
1986中国2-0
1989中国1-0
1991中国5-0
1993中国3-0
1995中国2-0
1997中国2-0
1999中国3-0
2001朝鲜2-0
2003朝鲜2-1
2006中国2-2 (4-2 点球)
2008朝鲜2-1
2010澳大利亚1-1 (5-4 点球)
2014日本1-0
2018日本1-0