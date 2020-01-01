18岁小将光速蹿红 曼城因她竞争加剧

得以加盟全欧最强俱乐部之一，这位爱尔兰新星相当幸运。

对于一名职业球员来说，完成成年国家队首秀绝对意义非凡。对泰勒-托兰德来说，首秀的意义更加特别。

2017年9月，在爱尔兰2-0击败北爱尔兰的比赛中，托兰德替补登场完成首秀，并且成为了爱尔兰历史上出场时最年轻的成年队球员。

年仅16岁零43天，这名中场球员超越了此前由传奇门将艾玛-拜恩保持的纪录，后者为爱尔兰国家队出场134次。

其他球队

现年18岁的托兰德在过去的三年里继续以火箭般的速度蹿红，去年夏天她转会到曼城——欧洲培养年轻球员最好的俱乐部之一。

对于爱尔兰足总青训部门负责人大卫-康奈尔来说，托兰德在如此年轻的时候就能有所成就，一切都在意料之中。康奈尔第一次见到托兰德是在爱尔兰地方联赛年度杯赛的时候，当时托兰德才十岁出头。

康奈尔回忆道：“她在同级别联赛中鹤立鸡群，她完全能够应对最激烈的竞争。尽管只是个小女孩，但她很强壮，在球场上思路清晰，并且相当活跃。”

“她抢下球权，以简单的方式高效正确地处理球。”

在北爱尔兰的俱乐部效力期间，托兰德与男孩同场竞技的经历加速了她的成长。提前适应身体对抗强度，让她在转入成年队时游刃有余。

作为爱尔兰队的常规球员，托兰德在2019年9月2-0战胜黑山的比赛中完成了国家队首粒进球。作为一名拖后中场，托兰德能够这么快完成首球让人颇为惊讶。

康奈尔却认为这是她正在努力学习的方向。“我们希望托兰德能够发挥自己的优势，比如争夺球权，简单出球。”

“她的风格肯定不是10号球员或者说创造型中场，但这是我们希望她能够强化的部分。她在生涯早期，传球大多数是回传球，不过现在她能够很好地向前传球。她增加了这方面的能力。”

“她现在效力的俱乐部是家豪门球队。我相信他们能够让托兰德取得更明显的进步。”

在曼城，托兰德目前只在女足超级联赛中有过一次出场经历，但是这并不是由于她能力不行，更多的是因为场上位置原因。

事实上，本赛季到目前为止，托兰德大部分时间都是在一线队度过的，只为俱乐部的预备队出场过3次。

在接受够力足球专访时，曼城代理主帅、前爱尔兰国脚阿兰-马宏表示：“这肯定很难，第一年会有些困难。我们希望能够尽可能支持年轻球员，我们不会坐视不管。让她们适应一线队需要一个过程，从能力来说，托兰德完全没有任何问题。”

“她在比赛和训练中展现出来的能力，我们非常满意。一线队球员与年轻球员一同成长，托兰德等人能够快速成熟起来。”

康奈尔也给出了他的见解，“很多人会关注这点，说她出场机会很少，但是你加盟的是一家成熟的顶级俱乐部。她将会在那里养成很好的比赛习惯。”

“球队会提出很多要求，会激发她的潜能。他们以培养年轻球员著称。对她而言，这是一次很好的转会，可能是成功的关键拼图。”

对于托兰德来说，与吉尔-斯科特、凯拉-沃尔什以及卡洛琳-威尔的竞争可能并不轻松，但这是她成功路上的动力所在，也是成功前必须经历的挑战。