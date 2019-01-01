18岁和27岁不同 吕迪格强调正视奥多伊小将身份

虽然切尔西在冬窗强行留下了青训优质产品奥多伊，但他们必须拿出正确的态度来看待这位年轻球员。

够力足球此前了解到，在刚刚过去的这个冬窗，拜仁曾报价3500万镑希望获得切尔西小将奥多伊，但遭到切尔西方面的拒绝。

奥多伊本人离开斯坦福桥的愿望已经为俱乐部所知，而德甲巨人已经表态可能在夏天继续运作，这桩转会的走向结局仍不得而知。

在被问及这位18岁小将是否会在未来数年成为切尔西阵中的关键球员时，德国国脚吕迪格告诉《踢球者》：“他能够做到的。”

“但他只有18岁，外界对待他应该像对待18岁球员那样，而不是将他视为一位已经27岁，经验丰富的球员。”

如果蓝军的确希望将奥多伊真放在长远计划内，那他们从现在开始就需要在多个战场充分使用这位边路天才。

不过切尔西目前所面临的最大问题，是如何在争四战中占得先机。他们接连在客场负于阿森纳和伯恩茅斯，吕迪格仍然期待第一个赛季执教英超的萨里能够给出积极反应。

这位后卫继续说道：“现在这取决于我们。对阵伯恩茅斯时发生的一切将不会重演。”

“我们最大的短板就是缺乏稳定性，我们需要一直稳定的发挥，但有时我们没能做到位。我们现在的确有些不足，但没必要就给一切下了定论。我不是那种人。”

“在很长一段时间内，切尔西都是走防守流。你不可能在一夜之间就适应新的变化。瓜迪奥拉第一年（执教曼城）也不是一切顺利的。”

“我们现在充满激情，但我们需要让我们的比赛不那么干净。”

萨里的球队本周末将前往伊蒂哈德挑战卫冕冠军。加赛一轮之后，曼城目前超越利物浦排在积分榜榜首。