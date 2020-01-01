15岁新梅西上线！创西甲最年轻出场纪录

这位西甲历史上最年轻的球员，正引发欧洲多家豪门的激烈争夺。

他身穿阿根廷著名的蓝白球衣，在右路内侧位置接球后飞速突进，左脚带球晃过对方防守队员，当他逼近禁区时，一头棕色长发在身后飘扬。

这是很多人都会熟悉的描述，年轻的梅西一次又一次在对手和支持者的记忆中留下了不可磨灭的印记。

但我们这一次说的并不是梅西，而是另一位球员。

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他年仅15岁，便已经被外界拿来和6届金球奖得主梅西进行比较。他被许多阿根廷球迷视为国家队未来的希望。他看上去已经准备好在顶级职业赛场建功立业了。

他就是卢卡-罗梅罗。

关于罗梅罗的讨论已经进行了数年，但在过去10天里，他的名气达到了一个新的高度，因为他入选了马洛卡的西甲正式比赛阵容。

自新冠疫情后足球赛事重启，罗梅罗便一直在跟随一线队训练。罗梅罗被列入替补名单后，媒体确认如果他能首发，他将成为西班牙顶级联赛历史上最年轻的球员，打破维戈塞尔塔后卫桑松保持了80年的纪录。

马洛卡助教丹尼-佩恩丁在采访中透露，“从他12岁开始，我们便一直在关注他，但不想拔苗助长。我们看到了他在同年龄段中表现出的能力。但是，他在身体素质上还没有准备好，太早让他登上成年队舞台不好。现在，你可以看到他的身体状态越来越成熟。”

三天之后，罗梅罗再次进入对阵莱加内斯的替补名单。6月24日，罗梅罗在对阵皇家马德里的比赛中登场亮相，成功打破纪录。

卢卡-罗梅罗的父亲是阿根廷足球运动员迭戈-罗梅罗，卢卡出生在墨西哥城市杜兰戈，当时他父亲正在低级联赛球队阿拉克拉内斯踢球。两岁时，罗梅罗随父亲继续职业生涯而移居西班牙，在伊比利亚半岛开始了足球启蒙教育。

年仅7岁的罗梅罗被邀请参加巴塞罗那的试训，他的球技给俱乐部的球探留下了深刻的印象。然而，他的家人并不愿意搬到加泰罗尼亚，这意味着，鉴于国际足联关于引进10岁以下球员的规定，巴萨无法与他签约。

随着老罗梅罗挂靴，罗梅罗全家又搬到了马略卡岛。罗梅罗随后被马洛卡俱乐部看中，2015年10岁的罗梅罗加入马洛卡青训营。

两年之后，罗梅罗和巴塞罗那再度产生了联系，这一次非常巧合。当时，罗梅罗正在伊比萨沙滩上踢球，正巧被巴萨球星阿尔维斯看到。巴西球星问他是否想要加盟，并告诉围观群众别拍自己而是多拍拍这位“新梅西”。

对于罗梅罗来说，与梅西的比较可能将贯穿他的整个职业生涯。

尽管曾被冠以“墨西哥梅西”之名，但罗梅罗已经明确表示他将会代表阿根廷国家队参赛，而非墨西哥和西班牙。2018年，他在一份阿根廷足协的声明中明确表达了这一点。“我全家都是阿根廷人，我的梦想是穿上阿根廷国家队的球衣。”

一年之后，阿根廷U15国家队征召罗梅罗入队。在那次杯赛中，罗梅罗打入两粒进球，但在决赛点球大战中罚丢一球，导致球队负于巴西。但是，他梅西般的表演成为了最大的焦点。

当时的主帅萨热斯对罗梅罗的评价非常高：“我们在聊的是一位15岁的球员，他踢得很好，但他的名字是卢卡-罗梅罗，而不是梅西。”

“他要创造自己的历史。人们会很自然地拿他和别人进行比较，这是很正常的事情。不过，现在这属于过度比较，他在和一名非常伟大的球员进行比较。”

老罗梅罗也同意这样的观点，他并不喜欢外界把自己的儿子与梅西进行比较，这会让小罗梅罗承受巨大的压力。

“他是卢卡，他可以从梅西这样一位传奇球星身上学到很多东西。”

那么问题来了，除了梅西，小罗梅罗的模板又是谁呢？

佩恩丁如此形容小罗梅罗，“左脚、速度快，神出鬼没，能力强。他是梅西的类型，但他让我想起了大卫-席尔瓦。”

现在，罗梅罗正处于职业生涯的十字路口。考虑到他展现出来的天赋，继续长时间为马洛卡效力这显然不太可能。当然，马洛卡方面希望在今年11月罗梅罗年满16岁时给出一份续约合同。

据够力足球了解，曼联、巴萨、尤文图斯以及马德里竞技都对引进罗梅罗抱有极大的兴趣，甚至还会有其他欧洲豪门加入这场争夺战。

接下来，罗梅罗能成长到什么程度，是否能与梅西比肩，请拭目以待。