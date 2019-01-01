13连胜冲冠征程2.0 利物浦这一次永不独行
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今年3月初，当埃弗顿在古迪逊公园将利物浦逼平时，埃弗顿的球迷们还在为球队阻碍利物浦登顶英超榜首而庆祝。而克洛普当时并没有显得过于失望，因为“我们还有有很多比赛要踢” – 但他并没有预料到曼城队也同样在最后9场英超比赛里以全胜收场。
曼城1分超越利物浦夺得英超冠军已成历史，但这对利物浦产生的影响延续至今。从近六个月前的那天起，到在那之后的每一场英超的大小赛事上，利物浦全胜，取得了13场连胜，打破了达格力什在1990年10月执教球队时创造的俱乐部纪录。
克洛普表示：“我很高兴这创造了纪录，这非常棒。我们并不是为了这些纪录。这支球队是想要写出属于自己的故事和历史。他们正在为此不断努力。这其中数字是一方面。而另一方面是，在这十三场比赛中，体现出的是这些男孩们在重压之下表现的态度。他们每次都是这样做的。”
上赛季所取得的九连胜已经是过去。现在的利物浦队正与其他球队一样为新赛季英超而战，并且向着欧冠冠军而进发。但利物浦同时也是唯一在新赛季英超取得四连胜的球队。这似乎也在向曼城及其他英超球队传递着信息，利物浦并未偃旗息鼓。
克洛普也承认，他无法预料球员们的表现，但他们却如此迅速地适应了比赛节奏。他知道前往伊斯坦布尔参加超级杯比赛将会为球队增加更大的困难，这对球员们来说都是一个更大的挑战。
利物浦能够击败伯恩利，但是他们从未轻视任何一个对手。对于利物浦来说，现在还不是可以休整的时候。面对每一次挑战，都必须要严阵以待。尽管拥有如此完美的英超开局，克洛普认为，目前对尚未达到利物浦的最高水平，这只是赛季初始，一切都很正常。而从九月中旬开始，利物浦每三天就要有一场比赛，要在现在就做好充足的准备。