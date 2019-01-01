13连胜冲冠征程2.0 利物浦这一次永不独行

利物浦以3比0的比分击败伯恩利，实现英超新赛季开赛以来的4战全胜而位列榜首。目前来看，任何关于克洛普球队是否还能够努力维持上赛季表现的担忧已经可以被打消了。

今年3月初，当埃弗顿在古迪逊公园将利物浦逼平时，埃弗顿的球迷们还在为球队阻碍利物浦登顶英超榜首而庆祝。而克洛普当时并没有显得过于失望，因为“我们还有有很多比赛要踢” – 但他并没有预料到曼城队也同样在最后9场英超比赛里以全胜收场。

曼城1分超越利物浦夺得英超冠军已成历史，但这对利物浦产生的影响延续至今。从近六个月前的那天起，到在那之后的每一场英超的大小赛事上，利物浦全胜，取得了13场连胜，打破了达格力什在1990年10月执教球队时创造的俱乐部纪录。

克洛普表示：“我很高兴这创造了纪录，这非常棒。我们并不是为了这些纪录。这支球队是想要写出属于自己的故事和历史。他们正在为此不断努力。这其中数字是一方面。而另一方面是，在这十三场比赛中，体现出的是这些男孩们在重压之下表现的态度。他们每次都是这样做的。”

上赛季所取得的九连胜已经是过去。现在的利物浦队正与其他球队一样为新赛季英超而战，并且向着欧冠冠军而进发。但利物浦同时也是唯一在新赛季英超取得四连胜的球队。这似乎也在向曼城及其他英超球队传递着信息，利物浦并未偃旗息鼓。

克洛普也承认，他无法预料球员们的表现，但他们却如此迅速地适应了比赛节奏。他知道前往伊斯坦布尔参加超级杯比赛将会为球队增加更大的困难，这对球员们来说都是一个更大的挑战。

利物浦能够击败伯恩利，但是他们从未轻视任何一个对手。对于利物浦来说，现在还不是可以休整的时候。面对每一次挑战，都必须要严阵以待。尽管拥有如此完美的英超开局，克洛普认为，目前对尚未达到利物浦的最高水平，这只是赛季初始，一切都很正常。而从九月中旬开始，利物浦每三天就要有一场比赛，要在现在就做好充足的准备。