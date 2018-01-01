12月狂进8球震慑欧洲 哥伦比亚勒布朗是何方神圣！

亚特兰大阵中的哥伦比亚球星杜万·萨帕塔迎来了他的黄金时期，他在12月份的比赛中一共打进了8个进球，是意甲最火热的前锋。

谁是欧洲足坛12月份最恐怖的前锋？相信很多人会将票投给亚特兰大前锋杜万·萨帕塔。

本赛季，杜万·萨帕塔一共打进了9球贡献1次助攻，而他的8个进球都来自12月份，更恐怖的是，他在此前6次射正就6次进球，而他的8个进球也正是亚特兰大的8个进球。

看上去，杜万·萨帕塔肯定会打破他在意甲的11球进球纪录，在经历了常年的颠沛流离后，杜万·萨帕塔迎来了他职业生涯最为高光的时刻。

在过去的8场比赛中，他参与了10个进球，平均每60分钟就能够制造1个进球，是12月份五大联赛效率最高的球星。

这名身体素质爆棚的哥伦比亚前锋，因为长相酷似NBA球星勒布朗-詹姆斯，也被亲切地称之为“来自哥伦比亚的勒布朗”，他的踢法很像是传统中锋，有很强的支点作用，出色的对抗能力和不弱的脚下功夫，让他在1v1中占尽优势，像同尤文图斯的比赛中，他又一次戏耍了早在乌迪内斯期间就强吃过的基耶利尼和博努奇。

很多专家都说，杜万·萨帕塔的作用绝非进球和助攻，他能够抢下无数个第一落点，能够为队友拉开很好的射门进攻机会，但现如今，杜万·萨帕塔的作用赤裸裸地通过进球表现了出来，相信他还会在日后的比赛中继续展示自己的实力。