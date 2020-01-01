1.2亿妖星并未陨落 西蒙尼：我们依旧重视菲利克斯

阿根廷主帅相信葡萄牙人将在万达大都会发挥他的全部潜力。

在伤病的影响下，菲利克斯并没有证明自己的价值，但马竞主帅依旧相信他的重要性以及未来的潜力。

西蒙尼表示，马竞仍然相信若昂·菲利克斯，这位转会费达到了1.26亿欧元超新星将随着年龄的增长而“成长”。

菲利克斯是马竞历史上转会费最高的球员，在去年夏天从本菲卡转会至万达大都会球场之前，这位葡萄牙天才一直是转会市场上最受瞩目的球星。

其他球队

曼城、尤文图斯、巴塞罗那、皇家马德里和曼联都曾与这位20岁的球员联系在一起，他在光明球场度过了一个出色的2018-19赛季，并最终选择了马竞成为自己继续发展的下一站。

不幸的是，这名葡萄牙国脚在马竞的第一个赛季并没能完全证明自己的价值，脚踝的伤病严重地限制了他为西蒙尼的球队做出应有的贡献。

菲利克斯在29场比赛中斩获了8粒进球和3次助攻，而他最近一场参加的比赛6月17日5-0战胜奥萨苏纳。

西蒙尼选择将这位久疏战场的年轻球员放到了球队首发名单之上，而他也没有辜负主帅的信任，梅开二度帮助球队确立了领先优势。而在对阵巴拉多利德的比赛中，他再一次成为了首发十一人，帮助球队1比0战胜了对手。

在周二与莱万特的比赛之前，西蒙尼表示希望菲利克斯成长为一位更“果断”的球员，因为他能从西甲这一高水平的比赛中得到经验。

马竞主帅在赛前新闻发布会上表示:“他是一位与众不同的球员，我们从他的日常训练和比赛中看到了他的天赋，我们一直很重视他。”

“当然，他需要进一步成长，以在比赛中起到决定性作用。”

“他拥有决定一场比赛成败的所有条件，随着他在比赛中得到成长，作为一名球员，他会得到更大的发展。”

得益于近期的胜利，他们在积分榜上领先了对手赫塔费4分，目前他们还有8场比赛要踢。

西蒙尼可以更自由地调整他的阵容，因为新的规则允许每场比赛更换5人，他希望这一政策成为常态，因为这将为边缘球员们创造登场机会。

“在我看来，这给了球员们更多的上场机会。”他补充道。

“如果只是更换三人，并不是每一位球员都能得到机会，但现在我们发现了一些新东西，我们将得到更多的便利。”

“球员也能拥有更多的选择，但这不是我们能够决定的事。”