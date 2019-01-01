12个月3次租借 切尔西再放人与亨利重聚？

巴舒亚伊极有可能在这个转会窗被租借到摩纳哥效力，如果成行，就将是他12个月内的第三次租借。

根据够力足球的消息，切尔西前锋巴舒亚伊，可能在这个冬窗前往摩纳哥。

上周早些时候，法甲球队表示他们有兴趣以租借的方式将巴舒亚伊带到队中，并且切尔西方面也在积极寻找可以出手这位比利时人的潜在下家。

摩纳哥副主席华斯耶夫在新闻发布会上告诉媒体：“我们一直对我们的转会窗操作感到满意。”

“的确如果签下一位前锋的话可以帮助球队，我们会看看市场上有没有什么好的机会。”

“巴舒亚伊？我们与球员有接触，与瓦伦西亚也有接触，但和切尔西没有。”

“他们希望永久转会。足球世界瞬息万变，我们将看看会发生什么。”

巴舒亚伊与如今的摩纳哥主帅亨利曾在比利时国家队共事过，这位前比利时国家队助教应该能够帮助球员尽快找回状态。而就在本月，法布雷加斯已经前往摩纳哥投奔他在阿森纳时的队友。

自2016年登陆斯坦福桥以后，巴舒亚伊并不得孔蒂欢心。去年1月，他被短暂租借到德甲劲旅多特，10场7球表现不俗。

但多特没能在夏天将比利时人彻底留在威斯特法伦，于是巴舒亚伊又前往瓦伦西亚开启了新的租借之旅。

本月初他刚刚回到切尔西，有消息称埃弗顿有意开价1800万镑将他买断，不过现在看来，巴舒亚伊再次被租借出去的可能性要更大一些。

巴舒亚伊的前途可能还将与伊瓜因息息相关，阿根廷人目前租借效力AC米兰，而如今的蓝军主帅萨里对旧徒很有兴趣。