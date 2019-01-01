11场3零封 法比尼奥受伤 红军球迷担心吗？

周三晚上1-1战平那不勒斯，这意味着红军本赛季已经在各项赛事中打了22场比赛，只有三场零封的纪录。

尤尔根·克洛普这次却没有心情笑了。

“有人会问一个有趣的问题吗？”当他的赛后新闻发布会接近尾声时，他问道。

利物浦的主教练看上去就像一个丢了5英镑但又捡到1英镑的人。这显然不是他所希望的那个晚上。

是的，他的球队再次展示了他们的恢复能力，在主场1-1战平那不勒斯，这要归功于洛夫伦下半场的头球。尽管你有各种各样喜欢红军的理由，但它们的能量储备是巨大的。

是的，他们仍然是自己欧冠命运的主人。如果能避免12月10日在萨尔斯堡的失利，他们将进入16强。如果他们赢了，他们将作为E组的第一名继续前进。

为什么拉长着脸呢，克洛普？

“很明显，我们想在今晚完成比赛，”红军主帅说。“但这就是足球,你并不总是能得到你想要的结果。”

你可以说那没有错。如果一些平局感觉像是胜利，那么另一些就感觉像是失败。这个夜晚的平局属于后者。

利物浦不仅未能提前从小组出线——胜利将使他们在本轮结束后就晋级，从而使与萨尔茨堡的比赛变得多余——而且他们还失去了一名关键球员。

法比尼奥在与那不勒斯前锋罗萨诺的意外碰撞后，穿着防护靴离开了球场。

克洛普说：“他有疼痛感，这不是好事情。我希望情况不是很严重，但我们会了解更多，也许明天(周四)，也许后天。”

这名巴西人已经因为停赛无法参加周六对布莱顿的比赛，但是在12月还有9场比赛的情况下——首先是下周三对埃弗顿的默西塞德德比，他的伤病来得实在不是时候。

克洛普当然不想去萨尔茨堡，在没有主力中场的情况下面对任意球得分手布劳特·哈兰德。长期问题——比如韧带损伤——根本无法想象。

他已经在其他方面有所顾虑。由于受伤，他仍然没有马蒂普，他需要找到一种方法来保持边后卫的活力，而不是冒太大的风险。

他也很想看到乔·戈麦斯找回一些自信和状态，或者看到穆罕默德·萨拉赫在禁区内外重新找回他的点金术。

他也希望他的球队能改善他们的防守记录。

利物浦本赛季已经打了22场比赛，但是只有3场没有失球。这些都没有发生在安菲尔德，在这10场比赛中“两队都有进球”的赌注已经得到了回报。

考虑到上赛季红军的表现，考虑到诸如诺维奇、纽卡斯尔和亨克本赛季都曾造访过红军，这至少是一个令人惊讶的数据。阿利森上赛季保持了27场零封，但本赛到目前为止，他还没有收获过一次零封。

事实上，利物浦上一次的零封发生在9月28日——11场比赛之前的谢菲尔德联。其他零封场次发生在8月的最后一天的伯恩利，和几周后由替补阵容出场的与联赛杯对手弥尔顿凯恩斯的比赛。

当然，他们并没有大量失球——只有莱斯特城在本赛季的英超联赛中失球更少——但是他们现在至少要进两球才能赢得比赛。他们完全有能力这么做，但他们宁愿不必这么做——至少不是每周都这样。

“我们不能再这样下去了，”安迪·罗伯逊在上周末战胜水晶宫后说，而维纳尔杜姆则认为，球员不断地以艰苦的方式去做事情，会让他们在精神上和身体上感到疲惫。

“你要用你的身体战斗，”荷兰人在戏剧性的战胜阿斯顿维拉后说。“这很难，真的很难。”

考虑到利物浦在联赛中的崇高地位，这些可能只是小问题。你怎么能和一支本赛季得到37分，过去38场联赛得到101分的球队争辩呢？如果他们给自己施加压力，他们也会表现出他们完全可以应付妥当。

“我们一直都是这样，”克洛普说。“我在这里四年了，告诉我什么时候有过容易的比赛？”

他说得有道理。无论是在欧冠的小组赛还是在淘汰赛，或者是在追逐英超联赛冠军的竞争中，利物浦都已经习惯了在边缘上比赛。

两周后将对阵萨尔茨堡，他们必须再次走钢丝。

克洛普想在红牛球场上做到零封的代价又会是什么呢？