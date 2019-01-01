100场里程碑创历史 国安不能没有“傲骨”

当比赛结束的哨音吹响时，奥古斯托躺在地上，不停地大口喘气......

“我有傲骨你有谁，我有傲骨爱谁谁！”这是国安球迷爱说的一句话。这位每次发角球之前都要向球迷鼓掌示意的巴西国安双料队长是御林军球迷心中的骄傲。

北京时间2019年4月20日晚，随着主裁判的三声长哨，北京国安客场1-0险胜河北华夏幸福，拿到开局六连胜，追平了此前的大连队和上海上港。正是在第64分钟，奥古斯托右路策动反击，张玉宁禁区内抓住机会一脚爆射得手，国安队拿到了续费榜首体验卡的三分。

这是奥古斯托在国安队第100场正式比赛里程碑，赛后，巴西人躺在地上，累的气喘吁吁。这是一场艰难的比赛，卡埃比和马斯切拉诺轮番轰炸着国安队的大门，要不是邹德海的神勇发挥，国安队很难从廊坊体育场带走三分。赛后奥古斯托接受了采访，他谈到自己的一百场： “这是很特别的数字，也是里程碑，证明我在这里已经走过很长时间了。我很高兴能一直伴随球队去争取胜利，对我来说，今天这场胜利有着特别的意义，更重要的是球队要延续这种取胜的状态。”尽管没能取得进球，但巴西人表示：“无论谁进球，我们只要获胜就够了。我其实并不在意个人数据，无论是巴坎布、张玉宁还是其他队友进球，只要能赢球，我都开心。”

其实，奥古斯托在国安的经历并不是一帆风顺的，时光回到2016年1月18日，奥古斯托以800万欧元的身价从巴甲豪门科林蒂安加盟北京国安，成为了多年来罕有高身价外援的国安队的正式一员。当年的国安还在中信时代，老总罗宁还因为爱“吹牛”被球迷们调侃。殊不知，他这个操作，成为了他能吹一辈子的操作。

同时加盟的球员还有他的队友、好兄弟拉尔夫，土耳其锋霸伊尔马兹，这是中信时代最给人希望也是最让人失望的一年。伊尔马兹虽然进球效率惊人，在前场的效果也非常明显，但脾气冲动的“大王”在与江苏苏宁的比赛中受到了不友好动作，他的报复给他招来了五场禁赛的处罚。就因为这件事，伊尔马兹一气之下回到了土耳其。而“小王”奥古斯托也不适应中超联赛，这位巴西国脚以自我为中心，队友接不住他的传球时，他总是以摊手怒吼为回应。那一年的国安，联赛排名第五，奥古斯托在23场比赛中取得了4球2助攻。

奥古斯托真正的变化，在他来到中国的第三年，中赫集团彻底接手北京国安的时候，中信时代真正宣布结束。周金辉对国安队进行了大清洗，离队的人有很多，其中包括奥古斯托的好兄弟拉尔夫。在那个赛季结束的《一赛季一生情》里面，奥古斯托第一次在球迷面前落泪。他紧紧挨着拉尔夫坐着，拉尔夫在发表离队感言的时候，奥古斯托就一直在哭。奥古斯托在2018赛季选择了拉尔夫的5号球衣，可能是因为这次离别，奥古斯托彻底成长为了傲骨。同年，中赫国安在主帅施密特带队的情况下，带来了队史身价最高的两名外援——西甲妖星巴坎布和比埃拉。内援方面，延边队长池忠国率领的一众强援一起加盟了国安队。

那个赛季的傲骨，身边有了池忠国的帮助，他可以放心的插上进攻，而不是要留心防守。进攻端，比埃拉灵性的跑位和传球如虎添翼，两人配合打出了无数精彩的配合。联赛第7轮，国安打出了经典一役，在一度两球落后的情况下，奥古斯托的点球帮助国安吹响了反击的号角。最终，巴坎布读秒绝平广州恒大，所有人都看到了国安的坚韧。这是奥古斯托成为队长的第一年，这赛季的傲骨完成了全勤，哪怕他身上遍布伤痕。足协杯决赛，奥古斯托带伤上阵，打满180分钟，带领着国安时隔15年再夺足协杯冠军！两回合总比分3-3，国安以客场进球优势险胜主队鲁能夺得足协杯冠军。比赛结束之后，本场比赛拼尽全力的国安的巴西外援奥古斯托哭成泪人。

场上再没有摊手，面对伤病毅然决然地爬起来继续战斗，傲骨真“傲骨”。正是有了他，“国安永远争第一”再也不是一句口号。

这是傲骨第二次在球迷面前落泪，与第一次不同的是，这次是释然、是幸福的眼泪。第二回合客战山东济南，正是他的挑传找到了右路空当里的姜涛，后者传中助攻张稀哲头槌破门帮助国安打入了决定冠军归属的第二个客场进球。这位敬业的巴西国脚，在加盟中超近3年之后，终于赢得了在这里的第一个冠军奖杯。也是在这个赛季，奥古斯托送出了10球13次助攻的两双成绩！

现在，罗宁当年被所有人质疑的引援可能会成为中超历史上最佳引援操作。800万欧元买来巴西队长，现在的傲骨身价直升3000万欧元。国安不能没有“傲骨”，巴西人已经成为了国安球员的主心骨。

对于自己的100场，奥古斯托说：“感谢所有球迷一直以来在场内外对我的所有关怀和支持，我也希望以我最好的表现帮助球队取得冠军，把自己的名字永远留在国安队史上。”上一个，也是此前唯一一个完成100场的国安外援是马季奇，他被球迷们尊称为马五爷。我们期待着，奥古斯托有一天完成国安的200场出场。

但是我们最期待的还是傲骨在这赛季为国安队带回来等待多年的第二个中超冠军奖杯。御林军羽翼渐丰，终究会有起飞的一天。