10年来首次 3支K联赛球队杀入亚冠八强

蔚山现代、浦项制铁和全北现代汽车已成功进入亚冠联赛的四分之一决赛阶段。

三支K联赛劲旅，蔚山现代、浦项制铁和全北现代汽车已成功杀入本赛季亚冠联赛的四分之一决赛。9月15日至16日举行的为期两天的16强淘汰赛中，这3支球队均成功晋级。

卫冕冠军蔚山主场对阵日本的川崎前锋，而全北现代也在主场对阵泰国的巴吞联。两支球队都是经过紧张刺激的点球大战后都晋级的。而浦项制铁则前往日本，以1-0战胜大阪樱花。自2011年以来，首次有3支K联赛球队杀入亚冠八强。

韩国的两场比赛，在健康和安全管理下，顺利完成。14日与川崎的比赛中，蔚山使用了最少数量的工作人员，以避免新冠肺炎疫情侵袭。诸如球童、搬运担架等工作都是由蔚山内部工作人员完成的，这些人在赛前均接受了新冠病毒检测。

蔚山设计了独立的活动区域，不仅为运动员如此，对待媒体同样如此。在记者席上，从入口到座位的指引都是单独的，并设置了隔断，为每组媒体创造独立的区域。有较高感染风险的室内媒体设施被完全封闭。摄影师同样也有如此待遇。为了避免任何误会，标识也翻译成了日语。亚足联医疗官员对蔚山的举措表示满意。

全北在15日主场对阵巴吞联时也是类似的做法，俱乐部将独立记者席分配远端的两个不同看台，避免任何直接接触。

2021年亚冠八强淘汰赛阶段的抽签仪式于17日在马来西亚的亚足联总部举行。结果，全北和蔚山遭遇，浦项将对阵日本的名古屋。比赛尚未举行，但K联赛已经获得了一个半决赛席位。

除此之外，对K联赛球队更有利的将是场地。亚足联四分之一决赛和半决赛将在韩国全州以单回合比赛的形式进行。亚足联之所以决定这个地点，是因为韩国的新冠肺炎疫情相对没有其他国家严重。此外，K联赛的健康和安全策略也受到亚足联的认可，对运动员有良好保护。