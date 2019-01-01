10场狂轰17球 大红人哈兰德准备好迎接大场面了吗？

这位19岁的前锋本赛季已经上演了四次帽子戏法，他将在周三的安菲尔德对阵利物浦。

如果你现在还不知道埃尔林·哈兰德是谁，那你还是真球迷吗？

诚然，巴塞罗那青训的少年新星安苏·法蒂最近也成为了各大媒体的头条，但是现在在欧洲没有比这位萨尔茨堡19岁的前锋更火热的球员了。

哈兰德在本赛季欧冠第一轮中对亨克的帽子戏法吸引了全世界球迷的注意力，他成为继鲁尼之后最年轻的上演欧冠帽子戏法的球员。

不出所料，在短短几个小时内，他就与足球顶级俱乐部联系在了一起，巴塞罗那和曼联都曾在红牛竞技场上派出球探观察他。

曼联并不是第一次被提及成为潜在买家，据报道曼联在2018年夏天就表现出了兴趣，有兴趣的还有尤文图斯和多特蒙德，但之后哈兰德最终在那个赛季的晚些时候从莫尔德交换到了萨尔茨堡。

但是作为前利兹联和曼城后卫阿尔夫-因格·哈兰德的儿子，他是否已经准备好在级别上更进一步呢?

身高6英尺3英寸，已经拥有了壮年时的身材，毫无疑问，哈兰德可以满足欧洲任何联赛的体能要求。他似乎还拥有必要的但罕见的精英心态，尽管他的个性还有一点不成熟。

对阵亨克比赛结束后，他接受了电视记者的简短采访，这段话在社交媒体上疯传。而在8月份对阵沃尔夫斯博格的比赛中上演帽子戏法后，他最近向天空体育表示，他将“把球带回家，让它成为我今晚的女友”。

据后卫马克斯·韦伯说，在亨克来访之前，他甚至在车里听到了熟悉的曲调。

“埃尔林疯了。昨晚，我们的队长和他的女儿一起散步。然后，一辆车停了下来。埃尔林就在里面。他摇下车窗，他就车里放欧冠的主题曲！”韦伯两周前告诉记者。

很明显，哈兰德有一个独特的性格，不应该被改变，但可能需要某种类型的主教练来确保他仍然可以正确地走“可爱的流氓”路线。

尽管人们都在谈论他的个性，但决定他能否实现早期承诺的将是他在球场上的表现。

本赛季迄今为止，他在10场比赛中攻入17球，其中包括4次帽子戏法，这表明他对进球有着敏锐的洞察力。当然，当他在今年夏天在U19世界杯挪威对阵洪都拉斯比赛中打入9球时，这一点已经得到了证明。

他和马丁·厄德高有望开创挪威足球的一个激动人心的新时代，自那以后，他已经两次代表挪威国家队征战成年队比赛。

无论是在低位拿球，还是在对方后卫身后带球跑动，他都能够娴熟处理。“难题”一词可以用来描述哈兰德在对手面前是多么有威胁。

他的批评者将矛头指向奥地利联赛对手的实力，而事实上，亨克也并不是欧洲冠军联赛中最令人生畏的球队。

他职业生涯中最严峻的考验将在周三的安菲尔德，届时他将与利物浦对阵，并有机会与今年金球奖的热门维吉尔·范戴克对位。在对阵亨克的帽子戏法后，他因为肺部感染只参加了31分钟的比赛。

若能在默西塞德取得成功，任何关于他是否准备好在最重要的舞台上踢球的最后疑问都将消失。

当然，要做到这一点，他将不得不离开萨尔茨堡，但是如果他在一月份或者赛季末离开，他可能会去哪里呢？

从逻辑上说，莱比锡是他职业生涯的下一步。

众所周知，萨尔茨堡最令人印象深刻的球员最后几乎都来到了莱比锡，两家俱乐部都隶属于红牛，最近大约有20名球员从奥地利冠军转会到了德甲。

莱比锡也可能在下个赛季寻找新的前锋。尽管维尔纳在夏天签下了一份新合同，拜仁慕尼黑的目标还是希望在2019-2020赛季结束后离开纳格尔斯曼的球队。

虽然他们的风格不能完全相提并论，维尔纳和哈兰德都是充满活力的前锋，签下这样一个令人兴奋的年轻进攻天才肯定会在一定程度上弥补德国9号离队的损失。

但是，如果哈兰德已经好到连莱比锡都容不下他了呢？因为莱比锡是欧洲五大联赛球队之一，拥有优秀的教练文化，现在经常出现在欧洲赛事中，所以人们普遍认为莱比锡是培养世界下一批巨星的精修学校。

事实上，哈兰德已经和超级经纪人米诺·拉伊奥拉联系在了一起，这意味着一场更大的转会可能即将到来，曼联仍然是许多人认为最适合他的俱乐部，因为他们缺少一个真正的9号球员，而且他们重建的重点是年轻球员。

老特拉福德的联系由于哈兰德与索尔斯克亚的关系而进一步加强，后者曾在莫尔德执教过他。曼联还没有找到卢卡库的替代者，卢卡库在夏天转会国际米兰，而索尔斯克亚之前已经把哈兰德和比利时国脚进行了比较。

然而，哈兰德的家庭关系可能是个问题。

虽然很多人都说哈兰德是利兹联的球迷，出生在西约克郡，但现在的球员在转会谈判时往往会忽视自己的忠诚。

然而，他的父亲与老特拉福德球迷的关系并不好，因为他与前曼联队长罗伊·基恩长期不和。基恩曾被老哈兰德弄伤韧带，但是随后基恩声称老哈兰德诬陷他假装受伤。四年后，基恩在老特拉福德进行了报复，他对老哈兰德进行了恶意犯规，后者声称这是他因为受伤而被迫退役的原因之一。

“那次铲球结束了我的职业生涯吗？”2008年哈兰德在《每日邮报》上问道：“嗯，我再也没有踢过一场完整的比赛了，是不是？你不觉得这太巧了吗？”

当然，在决定自己的未来时，小哈兰德可能不会考虑父亲的过去。拉伊奥拉与曼联的关系实际上可能更重要。

在穆里尼奥执教期间，他曾与曼联保持着良好的关系，但今夏他试图为博格巴寻找新东家的举动打乱了曼联的计划。

那么，如果没有曼联，哪支球队更适合哈兰德、他的家人和他的经纪人呢？

伊瓜因和毛里齐奥·萨里有着很长一段时间的合作关系，但是很明显尤文图斯需要一个年轻的9号。更重要的是，拉伊奥拉与斑马军团有着密切的联系，而哈兰德显然会从与克里斯蒂亚诺·罗纳尔多一起踢球和训练中受益匪浅。

与此同时，巴塞罗那仍然在寻找一个长期的苏亚雷斯的替代者，而让哈兰德和法蒂同时出现在锋线上，对于巴萨球迷来说将是一个令人垂涎的前景。巴萨现在看起来是最符合逻辑的选择，但是毫无疑问，如果有机会的话，每一个欧洲顶级俱乐部都会对签下一名有着明显潜力的球员感兴趣。

毫无疑问，他将迈出走向超级巨星的下一步，而这现在只是时间问题。