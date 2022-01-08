如果一切能够重开，埃德·伍德沃德再次担任曼联执行副总裁，他可能会在老特拉福德做出很多与之前不同的选择。

当然，这一切并不会让人感到奇怪，因为曼联在他领导下的八年半时间里没有赢得一座英超联赛冠军奖杯，而且从事实层面来说，他们甚至从来没有真正接近过达成独占鳌的成就。

就伍德沃德领导时期的冠军奖杯而言，他们确实拿到了欧联杯、足总杯和联赛杯，但却一直没能在英超联赛中对冠军发起真正的挑战，也没能在欧冠联赛中摆脱失败者的身份。

这种糟糕的回报意味着，当他在本月底最后一次走出梅菲尔办公室时，他将带着遗憾离开，这位英国人未能实现2013年当他在被任命时的目标。

现在回想起来，尽管过去了如此之长的时间，伍德沃德甚至至今没能从他的第一个失败的夏季转会窗口中走出来。

当时，大卫·吉尔刚刚离开曼联，伍德沃德也同意填补这一职位的空缺，但他不知道的是，传奇主帅亚历克斯·弗格森爵士也计划着离开教练职位。

伍德沃德承认，苏格兰人的突然离去让他的任期开始变得非常具有挑战性，他对此感到很沮丧，因为他没能和这位被她视为“天才”的人物一起工作。

在最初的几个月里，他当然可以在弗格森的帮助下完成自己的任务。

不过当他在2013-14赛季开始之前告别俱乐部的澳大利亚之旅后，球迷很快对他失去了耐心。红魔的支持者们期待其能够完成球队的紧急引援业务，他们认为至少有一位顶级球星即将登陆梦剧场。

事与愿违的是，伍德沃德最终只带来了费莱尼，这是一个平平无奇到可怕的交易，这塑造了人们对这位俱乐部高层最初的看法。

事实上，考虑到他的背景是投资银行而非足球，伍德沃德很快就成为了曼联每一次糟糕转会的替罪羊，而且这种交易还为数不少。

这位50岁的执行副总裁私下承认，由于俱乐部无法赢得重要奖杯，他的任期将因失败而被铭记，他认为这一切主要都要归结为一件事：引援不力。

他没能在合适的时间找到合适的主教练，也没有在合适的时间签下合适的球员。

事实上，从他任命一事莫斯科火车头体育和发展经理朗尼克为球队的临时主帅看来，伍德沃德最需要的是了解关于俱乐部主帅传承计划的一切。

俱乐部认定德国人是本赛季结束前索尔斯克亚接班人的首选，但如果他们在这之前就能够做出一个更好的决定，红魔就不会发现自己已经处于了一种如此绝望的境地，需要解决俱乐部长期以来一直存在的问题。

伍德沃德私下承认，如果曼联做出了不同的主帅任命，那么他们可能已经赢得了俱乐部的第21座联赛冠军。

他是瓜迪奥拉和克洛普的狂热崇拜者，而这两人在他掌管俱乐部期间却成为了红魔死敌的主帅。

俱乐部消息人士描述了俱乐部所遭遇的窘境，这意味着事实上他们从未接近过让这两位世界顶级主帅来到老特拉福德，与此同时，他们还错过了孔蒂的任命。

尽管如此，如果伍德沃德应该为没有任命合适的主帅承担主要责任，那么曼联的球员引援困境则不能完全被归咎于他的责任。

当弗格森离开时，曼联的很多事情都需要改变。弗格森和吉尔是把俱乐部凝聚在一起的粘合剂。他们是完成所有事情的二人组，因此两人同时可以说从根本上动摇了老特拉福德的核心。

俱乐部内部承认任命大卫·莫耶斯为弗格森的继任者注定要失败，因为那里没有支持他的土壤，然后是路易斯·范加尔。伍德沃德承认，在签约球员方面，荷兰人被赋予了太多自主权。

荷兰人需要为后弗格森时代几笔最大的失败签约负有责任：迪马利亚（6750万英镑）、罗霍（1600万英镑）、孟菲斯·德佩（3060 万英镑）、施奈德林（3150万英镑）和马夏尔（5400万英镑）。

在转会方面，伍德沃德曾希望成功率能达到70%，但他承认在莫耶斯和范加尔时代，每10笔交易中只有三笔交易能够称得上成功。

曼联在穆里尼奥在他手下工作时同样花费不菲，引进卢卡库（7600万英镑）、博格巴（8900万英镑）、弗雷德（4700万英镑）和姆希塔良（3000万英镑）等球员，但也做出了一些糟糕的收购。

在索尔斯克亚被任命之前，上面大多数的名字都只能被成为疯狂消费而没能成为俱乐部真正解决问题的答案。

在很大程度上，曼联一直试图投资那些令人兴奋的年轻英国天才，但事实上，红魔仍然在伍德沃德的统治期间花费了超过10亿英镑，但球队现在已经落后于曼城和利物浦等球队“数英里”之远。

伍德沃德坦然承认，即便在他离开之后，曼联依旧需要在未来几年内应对自己管理期间所操作的糟糕转会交易所带来的影响。

他们正在努力摆脱那些高薪、不合标准的球员，这些球员让他们的阵容过于臃肿，不足以争夺重要的冠军头衔。

然而，据了解，伍德沃德希望他明确表示他不是唯一负责引援的人，因为他认为这能够让他免于遭受近些年来一直针对他甚至是他的家人的一些尖酸刻薄的言论。

很明显，即将上任的首席执行官理查德·阿诺德在足球事务上将采取更加放任自流的态度。

然而，当人们谈到曼联近些年来的巨大失败而导致伍德沃德离开时，除了他自己，他没有任何人可以责备。

他曾与尤文图斯主席安德里亚·阿涅利站在一起，推动欧超联赛的成立，并一直在针对这件事与各方进行谈判，不过这一切很快就破裂了，伍德沃德承认他不同意这一方案的最终形式，因此“别无选择”只能选择退出。

就球迷而言，这可能是压倒伍德沃德的最后一根稻草，这些年以来，他们一直质疑伍德沃德缺乏足球知识，因此他在俱乐部计划中扮演如此重要的决赛理性遭遇质疑。

伍德沃德承认他犯了几个错误，但他相信自己也为俱乐部带来了不少的成功。

尽管他太过看重商业方面激怒了那些观看比赛的球迷，但这也为俱乐部提供了最后的资金来签下球员，而无需俱乐部老板来提供财政支持。虽然愤世嫉俗的人会争辩说，这种做法只会进一步使格雷泽家族受益。

伍德沃德对商业方面的成功没能对竞技层面产生足够的影响而感到遗憾，然而，他依旧强调董事会必须“为每一分钱而战”，他会在俱乐部收入增加的情况下而自豪地离开。

俱乐部在疫情期间采取的应对措施、冻结门票价格和增加球迷参与度，这些都是他在老特拉福德度过的高光时刻。

然而，无论他的商业交易操作得多么好，或者在引援流程方面做出了多少改进，人们依旧只会以一种失败的方式来评价他的任期。

在八年半的时间里，五次任命主帅，没有获得任何重大奖杯，伍德沃德时代已经以失败告终，尽管他自己很不情愿承认这一点。