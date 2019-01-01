1比4惨败旧主 佛罗伦萨官宣解除蒙特拉主帅职务

在昨晚1比4惨败罗马之后，蒙特拉被佛罗伦萨解除了主帅职务。

自己的昔日旧主在昨晚的比赛中给予了蒙特拉致命一击，1比4的惨痛结果让佛罗伦萨于今天正式宣布了解雇决定。在16轮意甲比赛过后，紫百合仅得到了17个积分，暂列积分榜第14位。

“ 佛罗伦萨宣布已经从一线队教练的位置上解雇了蒙特拉。俱乐部的这一决定是在对球队的表现和结果进行了长期而认真的分析之后得出的。其目的是立即为本赛季做出积极的转变，以及对未来比赛所必需的宁静和决心的重视。佛罗伦萨感谢文森佐·蒙特拉和他的工作人员为我们的工作做出的贡献。他在这几个月中的执教中展现了奉献精神和认真态度，我们祝贺他在接下来的职业生涯中继续取得成功。紫百合将在接下来的几天内向外界公布新任主帅的名字。

蒙特拉结束了自己在紫百合的第二次执教之旅，此前他曾在2012-2015年之间执教这家意甲劲旅。在2019年4月从皮奥利手中接过佛罗伦萨帅位以来，蒙特拉在带队的26场比赛中仅仅赢下了5场胜利。

在昨天的比赛过后，佛罗伦萨体育总监尼埃莱·普拉德与主席科米索的左膀右臂进行了一次会面，双方共同做出了解雇蒙特拉的决定。

目前紫百合已经开始紧锣密鼓地寻找蒙特拉的替代者，根据天空体育的报道，前佛罗伦萨球员朱塞佩·亚奇尼、迪比亚吉奥、普兰德利和斯帕莱蒂都在他们的选帅名单之上。