1亿新援获赞“天才” 奥布拉克力挺其闪耀马竞

马竞门将相信，自己的这位新队友有潜力在西蒙尼的调教下跻身世界顶级球员行列。

19岁的葡萄牙前锋在上个月以1.26亿欧元的身价加盟西甲劲旅马德里竞技，他被认为将填补格里兹曼转会巴萨后留下的空缺。

季前赛一系列高光的表现已经令人们开始期待，他在处子赛季就将成为俱乐部的强援。

在7-3大胜同城对手皇马的比赛中，菲利克斯也打入了一粒进球，并且在击败MLS全明星队和尤文的比赛中都有进球入账。

队友奥布拉克在接受西甲官方采访时，表达了自己对于这位年轻人的希冀。

斯洛文尼亚国脚说道：“我们还在季前备战阶段，但显而易见的是，他天赋异禀。有这样的天赋，他将能成长为一位现象级球员。”

“我确信这里是适合他的地方，他在西蒙尼麾下会取得很大进步，他能学到很多东西。”

“毫无疑问，他是超棒的天才，如果他一直保持起步阶段这样的状态，如果他努力训练，一直保持在他表现出来的这个水平上，他会成为世界级球员的。”

上赛季，马竞以第二名的成绩目送巴萨加冕联赛冠军。而奥布拉克相信，马竞新赛季的新面貌将会带来信心，让他们相信自己也有能力参与争冠。

他继续说道：“很多新球员来到这里，而一些过去数年为球队做出杰出贡献的球员离开了球队。我们的新队友带来了很多激情和梦想。我们所有人，包括新援们，都将进我们所能在这个赛季实现目标。”

西蒙尼也即将步入他执教马竞的第9个赛季，这也令他成为了球队历史上执教时间第二长的主帅，为俱乐部服务时间最长的主帅则是执教长达15年之久的阿拉贡内斯。

奥布拉克也赞美了自己共事的这位功勋主帅：“在现在这个时代，已经很少有俱乐部能够像我们这样对于一位主帅有着如此长期的计划。”

“这真是好事。主帅对俱乐部一清二楚，球迷们也爱戴他，他也会根据新球员来改变自己的打法。”

“这对他来说是个挑战，但他是世界最佳主帅之一，他将继续达成伟大的成就，就像过去每一年一样。最重要的是，让新球员尽快融入球队。”

马竞的新赛季将从本周日开始，他们会坐镇主场迎接赫塔菲的挑战。