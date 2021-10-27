0-5惨败利物浦 索尔斯克亚如今命悬一线

在一系列糟糕的表现之后，红魔主帅的压力越来越大，他肩上背负的压力在周日惨败利物浦后达到顶峰

在一系列令人失望的失利之后，索尔斯克亚现在已经命悬一线。

够力足球证实，在连续输给莱斯特城和利物浦之后，曼联一线队已经失去了对索尔斯克亚和他的管理团队的信心，他们怀疑索帅是否有能力扭转当前的颓势。

董事会一直坚定地支持索尔斯克亚，俱乐部消息人士表示，虽然目前情况没有改变，但大家都认为要扭转这个赛季的颓势还有“很多事情要做”。

在0-5惨败利物浦后，曼联球员们在周一按计划休息一天，他们在周二回到俱乐部的卡灵顿训练基地，为周末对阵热刺的比赛做准备。

事实上，够力足球已经确认索尔斯克亚将会出现在周六对阵热刺的比赛中。

周一，在外界要求索尔斯克亚下课的巨大压力下，曼联执行副主席埃德-伍德沃德、集团董事总经理理查德-阿诺德和老板乔尔-格雷泽就俱乐部如何继续前进举行了危机会谈。

在2-4输给莱斯特后，消息人士表示俱乐部没有解雇挪威人的计划，因为索尔斯克亚带领球队在过去三年取得的进步的肉眼可见的，高层相信他可以扭转局势。

在惨败利物浦后，俱乐部内部人士淡化了换帅的讨论，现在他们承认要扭转这个赛季还有很多事情要做，曼联目前排名英超第七。

由于曼联不太可能就索尔斯克亚的未来发表任何公开声明——除非他们最终决定解雇这位48岁的名宿——关于他是否是这个职位的合适人选的争论将持续。

然而，考虑到许多球员开始对主教练和教练组在战术、方法和球队选择上失去信心，看来索尔斯克亚需要一个巨大的转变来继续长期留任。

当然，索尔斯克亚有可能留在老特拉福德，同样，他也有可能被解雇。

大约三年前，当穆里尼奥被解雇时，曼联坚称这位葡萄牙人会继续得到董事会的支持，甚至在他们最终把穆帅炒掉之前的几个小时，俱乐部还表示对他很信任。

如果索帅还能在对阵热刺的比赛中坐上教练席，这将是一场必须取胜的比赛，红魔在过去四场联赛中只拿到一分，压力也在不断增加。

未来几周，曼联的赛程也不会变的轻松。他们要在欧冠中客战亚特兰大，随后主场迎战同城死敌曼城，接着才迎来国际比赛日。

在所有这些索帅可能被解雇的讨论中，已经有很多教练被列入了下一个进入老特拉福德大门的名单中。

够力足球可以证实，前切尔西主帅孔蒂很愿意接手曼联，意大利人目前赋闲在家，并且愿意回到英超联赛。

齐达内和罗杰斯是另外两名可能的人选，尽管ESPN报道称前者对执教曼联不感兴趣。