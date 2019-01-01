龙东：离开纽卡很失望 不懂球才谈年龄

这位勤奋的中锋说他很想留在圣詹姆斯公园，让贝尼特斯做他的主教练。

委内瑞拉前锋萨洛蒙·龙东承认，他对今夏离开纽卡斯尔感到失望，他本希望永久留在那里。

这位勤奋的前锋从西布朗维奇租借而来，在获得上赛季喜鹊最佳球员的路上打入11球，助攻7次。

龙东说他很享受在贝尼特斯手下工作的时光，他希望这对搭档能留下来，但是现在他们在中超联赛的大连一方又重聚了。

“上个赛季对我来说是美好的一年。我喜欢它，因为支持者们一直在我身后。我喜欢穿着9号球衣踢球，我进球后圣詹姆斯公园的气氛太棒了。我会永远记住那个赛季。离开让我很失望吗?是的，因为我在等什么。我在等拉法。当我去美洲杯的时候，我以为拉法会和纽卡斯尔签约。但是他没有，当拉法说他要离开的时候，我留在纽卡斯尔的可能性立刻就降低了。拉法把我带到纽卡斯尔，他和俱乐部的老板们争斗一番才把我带到那里。所以当拉法说再见的时候，我觉得我也得说再见了。在那一刻我明白了我不会和纽卡斯尔签约。”

龙东还暗示纽卡斯尔迟迟不签下他的原因与他的年龄有关——这名前锋今年晚些时候就30岁了。

“也许几年前，纽卡斯尔会给我一份合同。”龙东继续说：“但看起来老板的规则是，‘因为他29岁，所以我卖球员时，并没有从我在他身上的投资中得到更多的钱。’我明白这一点，因为对老板来说，这是一项业务。但是我向他们展示了，即使我29岁了，我仍然在进球，我仍然在帮助我的队友，我仍然在努力工作，我仍然觉得自己像个年轻人。我在欧洲待了12年，没有受重伤，我尽量吃得健康，我是职业球员。当你听到关于我年龄的评论时，那些人根本不了解足球。”