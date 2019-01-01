齐达内：输球没有令我担心 我们需要稳定性

周六的失利让主教练有点担心球队的表现。

齐达内拒绝说他在皇家马德输给马略卡后感到“担心”，但他呼吁他的球队表现出更大的稳定性。

皇家马德里在西甲联赛的不败开局在周六的索恩莫伊斯结束。在国际比赛日之前，齐达内的球队以4-2击败了状态良好的格拉纳达，但是在对阵马略卡的比赛中，齐达内的球队在创造进球机会方面有了很大的改变，他们的失利让他们落后联赛领头羊巴塞罗那一分。

这位皇马的主教练说，目前他的球队缺乏稳定的表现，尽管他对比赛结果并不太在意。

齐达内说：“问题是我们必须每三天就展示一次我们的实力。这就是困难所在——我们没有做到。我不会说我担心，因为我不喜欢这个词，但如果我们想在这个赛季赢得一些东西，我们需要稳定性。”

他补充道：“我感觉很糟糕，因为我们没有踢出我们想要的比赛，最后，从我们开始的那一刻开始，一切都很困难。在下半场，我们有点焦虑，因为没有进球的机会。”

皇家马德里缺少了受伤的托尼·克罗斯、卢卡·莫德里奇、加雷斯·贝尔和卢卡斯·巴斯克斯，卢卡·约维奇在他为俱乐部的第三次联赛首发中表现不佳，齐达内让他的球队打出了442阵型。

齐达内坚持认为有球员缺席比赛并不是他们表现的借口，因为他向他的队员们提出了一个挑战，让他们更有资格在球队中占有一席之地。

“伤病不是借口。”齐达内说。“我们有没受伤的球员；我们也有很多好球员。当轮到他们上场的时候，他们必须表现出他们在这里的水平。我们对受伤的球员无能为力。一个球队在他们自己的球场比赛，我们不会感到惊讶。我们知道会发生什么。让我们惊讶的是他们得分了，但后来他们退守了，我们没有找到解决办法。”