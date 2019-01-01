齐达内解释为何欧冠比赛中把贝尔留在板凳席

法国队主教练淡化了这位威尔士球星缺席的影响，因为他们在冠军联赛中再次取得了胜利。

皇家马德里队主教练齐达内坚持认为他和加雷斯·贝尔之间“什么都没有发生”，没有什么影响了他对阵布鲁日球队的选择——虽然这位边锋被留在了替补席上。

贝尔没有参加周六在伯纳乌2-0战胜西班牙人的比赛，齐达内坚持说他没有在比赛前进行“和队友一样强度的训练”。

这名威尔士国脚后来又在周三的比利时举行的与布鲁日俱乐部的欧冠比赛前回到了马德里大名单中，虽然他们在淘汰赛阶段的位置已经确定。

由于罗德里戈、小维尼修斯和卢卡·莫德里奇的进球，白衣军团以3-1的比分获胜，他们在A组排名第二，落后于巴黎圣日耳曼。

贝尔作为替补但是没有上场，齐达内不得不在赛后的新闻发布会上解释他在比赛中的换人安排。

他说：“什么都没发生。我必须做三个改变，我选择了其他的。就是这样。”

齐达内继续表达了他对维尼休息表现的喜悦，并坚持认为皇马必须继续他们目前的发展轨道，继续追逐重要的奖杯。

“我们为他(维尼休息)、罗德里戈和卢卡感到高兴，”他说。“我们必须继续，因为我们处在一个良好的时刻，处于一个良好的水平。在这条战线上，我们必须这样继续下去。”

夏季签约的卢卡·约维奇在布赖德尔球场得到了一次难得的首发机会，但是他并没有在11场比赛只进1球的记录上进行任何增加。

这名塞尔维亚前锋已经和离开伯纳乌联系在一起了，因为他没有复制上个赛季在法兰克福的表现，而阿森纳和其他一些俱乐部都在关注他的情况。

然而，齐达内试图将约维奇状态不佳的部分责任转移到自己身上，他坚持认为后者需要更多的上场时间来建立信心。

“他(约维奇)没有感到失落。他踢了一场精彩的比赛，但事实是他踢得很少，一个球员要想打得好，就必须打得很多。”齐达内补充道。

“他必须继续工作，因为问题是我的，不是他的。他必须工作，并在比赛的时候做出反应。“他对自己的比赛很满意，我们将会看到他是否会有更多的比赛时间，因为他需要比赛，这是真的。”

马德里将在周日重返西甲赛场，届时他们将前往梅斯塔利亚球场迎战瓦伦西亚，三天之后他们将在诺坎普与巴塞罗那进行本赛季的第一场国家德比。