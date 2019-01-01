佛系看待 齐达内：穆里尼奥的传言没有影响我

关于这位前曼联主帅重返伯纳乌的传闻越来越多，但是齐达内还没有准备好放弃。

饱受批评的皇马主教练齐达内坚持说，他对回到皇家马德里并不后悔，并表示他不会受到穆里尼奥可能取代他的猜测的影响。

自今年3月取代圣地亚哥·索拉里以来，这位法国人一直难以恢复他在2016年至2018年间连续三次获得欧冠冠军的玄学。

到目前为止，白衣军团在本赛季的四场西甲比赛中只赢了两场，而在周三的欧冠中，他们以0-3惨败给了巴黎圣日耳曼。

那次失利让人们对他的未来产生了新的疑问，有传言说皇马董事会正在考虑用前主教练穆里尼奥替换齐达内。

然而，齐达内说他对这些猜测并不担心，他仍然集中精力准备周日西甲对阵塞维利亚的比赛。

“如果我看报纸，它说我要走了。”他在媒体发布会上说：“我感觉很强大。我学会了永不言弃，坚持工作到最后一刻。我不想离开。我只想明天赢。他们在外面谈论的困难是我们无法控制的。我决定回来是因为我喜欢这个新项目的样子。现在我在这里，我会尝试。我们必须团结一致才能实现我们的目标。”

当被问及关于穆里尼奥可能取代他的猜测时，齐达内补充说：“我不介意听到穆里尼奥的消息；事情就是这样。在这里，你输了一场比赛，你必须改变一切。”

塞维利亚在前四场比赛中赢得三场胜利，目前是西甲领头羊。齐达内说，如果他的球员想要回到胜利的道路上，他们需要继续努力。

“我们必须竭尽全力赢得比赛。”他说：“这是一个艰难的球场，但总是会是这样。我们必须继续努力，为比赛做好准备，改变现状。这就是足球。我们有机会迅速改变局面。那就是帮助我度过难关的东西。我们不能谈论俱乐部外发生的一切，并对所有的批评做出回应。”