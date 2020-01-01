齐达内：皇马踢出了赛季最佳比赛 满意球队面临压力的表现

皇马主帅认为自己的球队踢出了本赛季最好的一场比赛，并称赞了球队承受压力的能力。

齐达内认为皇家马德里队在2-0击败门兴格拉德巴赫队的比赛中体现了这家西甲豪门最完美的表现。

皇马需要一场胜利来确保自己进入欧冠16强，最终他们在迪斯蒂法诺球场依靠本泽马的头球梅开二度顺利完成了晋级任务。

开场仅9分钟，皇马便先下一城，巴斯克斯右路斜传，本泽马头球破门首开记录，而后本泽马、莫德里奇和巴斯克斯的射门先后击中了门框，而对手门将萨默也用自己的飞身扑救阻止了拉莫斯和克罗斯的进球。

其他球队

而在比赛的第32分钟，罗德里戈右路送出传中，本泽马小禁区边缘将皮球顶入近角，将比分扩大为2比0。

尽管在此前的比赛中被顿涅茨克矿工双杀，皇马再一次安全进入了欧冠淘汰赛，而门兴则在国米0-0战平乌克兰豪门后同样成功晋级。

根据媒体此前的报道，如果球队无法成功晋级，齐达内的主帅位置将变得岌岌可危，而在这场比赛过后，皇马掌舵者对球队在压力下的表现很满意。

《马卡报》援引他的话表示:“这就是我们的目标，以小组第一的身份晋级，我们踢了一场精彩的比赛，从第一分钟到最后一分钟。我们很好地诠释了这场比赛。”

“我认为这是我们本赛季踢得最完美的一场比赛，我曾经也是一位球员，我知道我们不可能始终踢出这样的表现，我们一直在努力，但有时候……”

“我们不仅在有压力的情况下表现出色，我们还在其他时候踢出了一些其他不错的比赛。这支球队确实有这样能力:当困难很大的时候，球队越是能够踢出水平。”

“我为球员们感到高兴，因为他们是最重要的。我和他们一起战斗，我为他们的表现感到高兴。这是一场精彩的比赛。”

本泽马的两个头球意味着他在本赛季的所有比赛中打进了11个进球，是西甲球员中进球最多的球员。

这名前锋的两粒进球使他在欧冠小组赛阶段的进球数达到了51球，仅次于劳尔(53)、C罗(67)和梅西(71)。

“这是一场艰难的比赛，”本泽马表示。“我们开局阶段表现得很好，我们渴望赢球，并向外界表明我们是最好的团队，我们将一起努力赢得这场比赛。”

“当我们在场上竭尽全力时，我们就能打入进球，而且我们本可以拿到更好的结果，如果我们一直像今天这样踢球的话……”