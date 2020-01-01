齐达内：皇马状态一团糟 阿扎尔情况不妙

这名比利时人看来又要在场边待上一段时间了，但是他的教练说他的球队必须在曼城来访之前保持警惕。

齐达内认为皇家马德里的状态“一团糟”，在周六西甲联赛0-1输给莱万特后，皇家马德里在一周的时间里丢掉了5分。

何塞·莫拉莱斯下半场的世界波让皇马连续两轮未能获胜，在冠军争夺战中落后于联赛领头羊巴塞罗那。

齐达内现在将把目光转向瓜迪奥拉的球队，他希望能让他的球队在欧洲赛场上恢复到最佳状态，但是法国人承认埃登·阿扎尔可能无缘比赛。

其他球队

“阿扎尔的脚踝受伤了。”齐达内在赛后的新闻发布会上说：“他的脚踝受伤了。我们得做些检查，但看起来情况不妙。”

“我们在足球中最重要的事情上失败了，那就是进球。我们一团糟，因为在一周内我们丢了5分，但这是足球。”

“我们今天不应该得到这些。我们一路走低。他们将射门转化为进球。我们现在不能回头。”

“我的球员付出了一切，我很生气。在两场比赛中丢掉5分对我们来说是一个糟糕的时刻。我们这周为一切而战。我们必须保持警惕。我们曾经有过美好的时刻，现在我们处于糟糕的时刻，但我们会走出困境。”

下周末，皇家马德里将有机会在联赛对阵巴萨的比赛中夺回对联赛冠军的主动权，但是比利时中场的缺席可能会刺痛他们，因为他刚刚从三个月的脚踝伤病中复出。