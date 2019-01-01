齐达内：皇马应该拿下德比 保持零封可喜可贺

本泽马错过了在万达大都会球场的最佳机会，齐达内认为他的球队应该得到更多的积分。

齐达内认为皇家马德里在周六与马德里竞技的比赛中应该取得胜利。

皇家马德里在万达大都会球场创造了本场比赛最好的机会，但奥布拉克在比赛还剩15分钟时扑出了卡里姆·本泽马的头球。

这一分足以让齐达内的球员们重新超越格拉纳达，回到西甲的榜首，但是法国人想从这场比赛中得到更多。

他在赛后的新闻发布会上说：“我们应该得到更多，但我要做的是祝贺球员们，因为我们再次做出贡献，我们保持了一场零失球。不仅仅是强度，重要的是我们的力量。我们看到了一个强大的皇家马德里，因为我们没有失球。我们缺乏创造力，但我们对自己所做的感到满意。”

埃登·阿扎尔在又一场比赛中表现平平，这位比利时国脚在第77分钟被哈梅斯换下。

齐达内承认，阿扎尔要达到他在前东家切尔西的水平还有很长的路要走。

“他缺少一些小东西。我们必须和他在一起。他做得很好，但是我们没有很多机会。我们必须突出每个人的工作。我们希望他进球，因为这将释放他，但这没有问题，我们相信它会到来。”

齐达内赞同队长塞尔吉奥·拉莫斯的观点，拉莫斯在连续三场联赛零失球后，心情复杂。

“对马竞的比赛是非常激烈的。”拉莫斯在接受Movistar的采访时说：“这是我们整个赛季最难打的客场球场之一，保持一场零失球很重要。但是在进攻中很难创造机会，因为他们没有留下太多的空间。一分意义不大，因为我们想要三分。防守是我们一直在努力做的事。所有的事情加在一起，我认为我们正在享受一段美好的时光。”

皇家马德里将在周二的欧冠主场迎战布鲁日，然后在下周六在西甲主场迎战格拉纳达。