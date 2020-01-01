齐达内：皇马中场真xx出色 击败马竞没什么好庆祝的

皇马主帅表扬了自己的中场三人组，认为他们找到了欧冠三连庄时的优秀状态。

齐内丁·齐达内相信他的皇马中场球星们在2-0战胜马德里竞技的比赛中重新找回了最佳状态。

周六，卡塞米罗、卢卡·莫德里奇和托尼·克罗斯完成了本赛季在西甲的第三次联袂首发，齐达内的这一安排在战胜同城死敌的马德里德比战中证明是行之有效的。

皇家马德里凭借卡塞米罗的头球取得了领先，而下半场，奥布拉克的乌龙球则让西甲卫冕冠军进一步扩大了自己的领先优势。

其他球队

齐达内对莫德里奇和克罗斯的表现尤其满意，尤其是后者，这位世界杯冠军在90次传球成功了87次，这是2005年以来西甲马德里德比中的最佳纪录。

“我们利用(莫德里奇和克罗斯)找到了胜利之路，这是真的。”齐达内表示，他在对马竞的七场比赛中保持了不败的战绩。“我们必须这么做。”

“我们在比赛中快速将球从一侧传到另一侧。然后我们寻找到了进攻空间，这两人的表现太他妈棒了，他们的表现太突出了。”

“卡里姆·本泽马也是，卢卡斯·巴斯克斯，他的表现是非凡的，还有卡瓦哈尔，还有我们的队长塞尔吉奥·拉莫斯以及拉斐尔·瓦拉内。他们的表现都很棒。”

教练被进一步问及了中场三人组的表现，以及与队友费德里科·瓦尔韦德和马丁·厄德高的竞争。

“卡塞米罗、莫德里奇和克罗斯依旧保持着和我们连续三次赢得欧冠时期的相同水平，”他表示。“他们踢得非常棒，就像上一场的欧冠小组赛一样。”

战胜马竞让皇马度过了完美的一周，他们先是以1-0战胜了塞维利亚，而后又以2-0战胜了门兴格拉德巴赫，成功进入了欧冠16强。

“我们延续了在前两场比赛中的表现，”教练表示，他的球队在90分钟内只让马竞拿到了一次具有威胁的射门，而在上半场甚至毫无作为。

“我们整场比赛踢得都很棒。”

“但我们没有什么值得庆祝的，因为我们什么都没赢得。这是美好的一周。

“我为球员们感到高兴，因为他们总是相信他们所做的。当他们完成任务时，我很高兴。让我们好好想想下周二对毕尔巴鄂竞技的比赛该怎么踢。”