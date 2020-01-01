齐达内：本泽马处于不同水平 我会对球队进行轮换

在法国前锋贡献进球和助攻之后，皇马主帅再一次对他进行了大肆表扬。

在帮助皇家马德里队赢得另一场胜利后，主教练齐内丁·齐达内表示，卡里姆·本泽马正在一个与其他前锋不同的水平上踢球。

法国前锋在这场比赛中打入了1粒进球并送出了2次助攻，帮助西甲卫冕冠军在周日的联赛中以3-1的比分击败了埃瓦尔，取得了各项赛事的五连胜。

这是法国人第30次在同一场西甲比赛中进球并助攻，在21世纪，只有C罗(44次)比他在皇马取得了更好的成绩。

其他球队

本泽马的表现得到了齐达内的赞扬，尽管西蒙尼的球队目前要比皇马少踢了两场比赛，但西甲豪门目前已经追平了马竞的29个积分。

齐达内在新闻发布会上表示:“本泽马是一名比赛的赢家，我这样说，因为他所做的是与其他前锋在不同的水平上踢球，而不仅仅是在比赛中取得了进球。”

“我总是重复自己对本泽马说过同样的话。他不仅仅在比赛中取得了进球，还是我们比赛的焦点。他对我们而言非常重要，当他打入进球时，当然会显然表现得更好，他对我们球队来说非常重要。”

“我们必须表扬每一个人的表现。今天的比赛很精彩，两支球队都表现都很出色。这是一场当之无愧的胜利。”

本泽马助攻卢卡·莫德里奇将比分改写为2-0，随后基克为埃瓦尔扳回一球。埃瓦尔认为他们应该在比赛快要结束时因塞尔吉奥·拉莫斯的手球而得到一个点球。

齐达内拒绝对这一决定作出评论，皇马在补时阶段通过卢卡斯·巴斯克斯的进球锁定了胜局。

“我没有看到拉莫斯的手球事件。但做出决定的是裁判，”齐达内表示。“他知道自己在做什么，我不打算谈论裁判和他们的判罚。如果他决定不判罚点球，那是因为他认为那不是手球。”

皇家马德里将在周三主场迎战格拉纳达，继续自己忙碌的赛程。齐达内暗示他会在之后的比赛中进行阵容轮换，这是皇马在8天内的第三场比赛。

“目前我们就是这样踢球的，”他补充道。“会有阵容轮换吗?是的，肯定会有轮换，因为这是一个漫长而艰难的赛季。”

“我们现在轮换少了一些，但重要的是球员们都在表现自己，每个人都在发挥自己的作用。我们在过去的几场比赛中并没有做出太大的变化，但现在情况就是这样，这些事情都改变了，我们必须一起努力。”

除了谈到比赛、本泽马以及之后球队可能会进行轮换，齐达内还谈到了队内其他球员的情况，其中就包括目前已沦为替补的西班牙边锋阿森西奥，他表示这位爱徒想要更多出场时间是正常状况。

“阿森西奥实际上什么也不缺，他一直在努力工作。不过我觉得他需要慢慢来，把自己目前不错的状态继续提高。”

“我们每3天就要踢一场比赛，因此我们需要做出不同的选择，阿森西奥和其他所有球员一样，都想要更多的出场时间，不过球队作为一个团队，踢得非常棒。”