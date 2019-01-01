齐达内期待国家德比：巴萨有梅西 我们也有武器

法国人说他的球队已经准备好与劲敌进行一场关键的西甲联赛对决，并且已经准备好在诺坎普享受这一时刻。

齐达内意识到了梅西领衔的巴萨将会在周三的德比中带来的威胁，但是他坚称皇马有他们自己的“武器”。

西班牙冠军将于本周三在诺坎普与白衣军团进行本赛季的第一次交锋，西甲联赛的冠军争夺战将在2019- 2020赛季的16场比赛中上演。

巴萨目前以净胜球的优势在积分榜上领先于皇家马德里排名榜首，而马德里在周日对瓦伦西亚的比赛中错失了夺回榜首的机会。

在周六客场2-2战平皇家社会的比赛中，巴萨丢掉了宝贵的两分，但齐达内的球员们也没能抓住机会，多亏了本泽马的扳平，最终幸运地1-1战平梅斯塔利亚的球队。

莱昂内尔·梅西在巴萨最近的一次比赛中并没有进球，但是这位六次金球奖得主自从克服了赛季初的一系列伤病问题后，已经在西甲11次出场中打进12球。

在马德里抵达诺坎普之前，齐达内承认了梅西能够在球场上发挥的影响力，同时他警告说，他的球员已经做好了充分的“准备”，“很高兴”参加这样一场大型比赛。

“你可以享受它，是的。这是一场足球比赛，”齐达内在新闻发布会上说。“我们有首发的11人也有替补。这是最重要的。我们知道我们的对手是谁。我们知道他们有梅西，但我们也有自己的武器。”

“我们只是想要一场精彩的比赛。重要的是要做好准备……而我们正是如此。因此我什么都不担心。”

“我们都很高兴能参加这样的比赛。我还记得我参加过的国家德比，那是一场你为之而生的比赛。我们只是专注于比赛。”

西班牙国家德比原定于10月26日，然后改期至12月18日，原因是加泰罗尼亚地区政局动荡，存在安全隐患。

由于抗议活动仍在继续，两队球员在比赛前几个小时将住在同一家酒店，齐达内否定了再次推迟比赛的可能性。

他补充道:“我们必须集中精力在球场上，并且相信比赛会继续进行下去。只有这样才能做好准备。”

法国人继续谈论关于贝尔在俱乐部未来的猜测，当被问及威尔士球员的行为是否仍然是一个幕后问题时，他称贝尔是一个“重要的球员”。

“这是过去的事了。贝尔和我们在一起，也是我们的一员。”齐达内说。“他是我们的重要球员，他已经证明了这一点。明天他会像其他人一样做好准备。我对此毫不怀疑。”