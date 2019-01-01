齐达内无惧抽中红军：我们会淘汰利物浦

法国人对卫冕冠军说了一句轻松的笑话，并承认卢卡·约维奇需要更多的上场时间。

齐达内开玩笑说他的皇家马德里在欧冠16强中击败上赛季的冠军利物浦是没有问题的。

皇家马德里在3-1击败布鲁日之前已经锁定了他们的淘汰赛席位，现在可以把注意力转移到下周一的抽签上了。

皇家马德里在A组中排名第二，落后巴黎圣日耳曼5分，这意味着他们将与另一组的小组头名交手，这可能是尤尔根·克洛普的英超领头羊利物浦。

当被问及利物浦是否是一支皇马想要避开的球队时，齐达内笑着说：“如果我们和利物浦交手，我们就会淘汰他们。”

他更冷静地补充道：“我们对抽签结果无能为力。”

皇马在比利时的表现远远没有达到最好，但齐达内坚持说他对球队的表现很满意。

“我们对胜利和我们踢球的方式感到高兴。”他说：“我们在比赛中遇到了困难，因为他们通常有5个后卫，而今天他们有4个。球员们花了10到15分钟来调整。下半场各个方面都更好。”

卢卡·约维奇被选中与罗德里戈和维尼休斯一起首发进攻，但是塞尔维亚人还是没能给人留下什么印象。

自从他从法兰克福转会以来，他在皇马只进了一个球，齐达内承认他需要更多的上场时间来找回状态。

“我不认为他感到失落，”法国人说：“他踢得很少，一个球员需要踢很多才能踢得好。我认为他做得很好，必须继续像他一样努力。这是我的问题，不是你的。他需要继续工作，而且每次他比赛的时候，他都要回应。这并不容易，因为他踢得不多，但他知道情况。他需要比赛，这是真的。”