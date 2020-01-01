齐达内支持低迷射手发威：约维奇是皇马未来

塞尔维亚人很有可能在西班牙超级杯首发，他的教练也支持他。

齐内丁·齐达内称卢卡·约维奇是皇家马德里的未来，而这很可能是他在西班牙超级杯的重要考验。

由于本泽马受伤，贝尔生病，在周三吉达对阵瓦伦西亚的半决赛中，约维奇很有可能成为皇马进攻的领军人物。

对于这位22岁的球员来说，这可能是关键的一步。自从去年6月以7000万欧元的价格从法兰克福转会而来后，他一直在努力争取主力位置。

在齐达内的带领下，约维奇只参加了四场比赛，他唯一的进球是10月30日在伯纳乌5-0战胜莱加内斯的比赛中。

据报道，齐达内并不相信约维奇的潜力，但在周二的讲话中，皇马主教练明确表示事实并非如此。

“尽管有人缺阵，但球队的感觉很好。这是一个非常大的阵容，其他人都在这里准备回应。”他告诉记者：“约维奇是一个显而易见的选择。他就是未来。他必须保持冷静。他正在学习。他是一个想学很多东西的男孩。他很好。会进很多球。我们支持他，你必须对他保持冷静。”

齐达内的球队目前保持着14场不败的战绩，在过去的6场比赛中，他们有4场比赛没有失球。

齐达内认为，他们在防守上的进步让他们成为了一支强大的球队，因为他们在进攻上的威胁始终如一。

“我们适应了一切，现在我们在这里踢一场超级杯比赛。”他说：“每场比赛都是不同的。瓦伦西亚也有人缺席。我们的心态一点也没有改变。我们很高兴能参加这次比赛。”

“为了进攻好，你必须防守好，这就是我们所做的。如果我们在后场很强大，我们不会丢很多球，我们有能力给任何对手制造麻烦。”