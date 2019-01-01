齐达内担心阿扎尔脚踝伤势：这不仅仅是个打击

比利时人在周二被迫换下，这对于即将进入节日赛程的白衣军团的主帅来说是一个严重的问题。

齐达内承认他很担心阿扎尔在皇马2:2战平巴黎圣日耳曼的比赛中的脚踝伤势。

卡里姆·本泽马的双杀似乎为白衣军团带来了一场令人印象深刻的胜利，但是姆巴佩和萨拉比亚的进球为客队赢得了一场不太可能的平局。

在伯纳乌的下半场，阿扎尔被替换下场，在被比利时队友穆尼耶的侵犯下倒地并扭伤了脚踝。

齐达内的球队现在已经锁定了A组第二的位置，他对这次伤病打击感到担忧。

“是的，这很令人担忧。”马德里的教练说。

在他的新闻发布会上，齐达内补充道:“这不仅仅是一个简单的打击，但我希望能轻一些。我现在不能说。”

“他们现在已经去做了检查，我们将拭目以待。”

尽管齐达内对最终结果不满意，但他说球队的表现令人满意。

“这是一场伟大的比赛。你必须对比赛感到满意。”他说。

“对于结果，你不可能快乐。但你必须对我们80或85分钟的表现感到满意。”

马德里现在在各项赛事的7场比赛中保持不败，包括五场胜利，看起来他们已经做好了再次争夺重要奖杯的准备。

齐达内的球队在西甲联赛中以净胜球的劣势排名第二，现在他们可以期待明年2月的欧洲冠军联赛淘汰赛阶段的比赛了。

接下来是周六联赛的拉科鲁尼亚之旅，七天后他们将在伯纳乌主场迎战西班牙人。

在12月11日冠军杯A组最后一场客场挑战俱乐部布鲁日之后，马德里将会期待接下来对阵瓦伦西亚和巴塞罗那的关键比赛。