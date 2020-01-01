齐达内：很高兴能恢复训练 皇马会为冠军而战

皇马主帅对恢复训练感到满意，并强调皇马将会在最后十一轮为冠军而战。

齐达内决心在皇家马德里本周恢复训练后以冠军的身份结束本赛季。

这位皇马主教练本周率队进行了训练，在此期间球员们恢复了少量的集体训练。

由于新型冠状病毒疫情的爆发，为3月份暂停的2019-2.赛季西甲联赛有望在6月份重新开始。

其他球队

皇马目前在积分榜上落后领头羊巴萨两分，但齐达内的注意力依旧在冠军争夺战中，他认为自己的球队能够逆转取胜。

“这周过得很棒，因为我们可以进行一些小组训练。我们可以在战术、身体和技术上比之前做的更好。”

“球队这周看起来很棒，下周也会变得更棒。”

“在隔离期间，我们给球员设计、组织了一些远程训练，让大家至少在家也有事情可以做。而且现在球员们回归之后，我们发现大家状态都很棒，这是很重要的事情。”

“我喜欢训练，但是比赛更好，我们还是需要继续等待。我们需要往积极的方面想，至少我们能够回到这里训练工作。我们的球员也希望享受这样的时刻。”

“我们必须积极地思考，因为我们很幸运能够回到工作岗位，来到球场上，在我看来一切都很好。球员们认为现在他们必须充分利用这一切，享受这一切。”

“我们还有11场比赛要踢，我们会为这个赛季做好充分的准备。”

“最重要的是，我们必须为了赢得冠军而付出一切。我们在皇马，这是这家俱乐部的基因，你必须竭尽全力去努力赢得冠军。”

“我很高兴能够再次和我的球员们一起工作。这是度过艰难60天以后最重要的事情，我们都很高兴回到训练基地。我们已经与体能教练合作计划了一种训练方法，球员们也很高兴能够一起训练，一起享受踢球。”