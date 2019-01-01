齐达内强调尊重 拒谈姆巴佩加盟伯纳乌前景

皇马主帅从不否认自己对于姆巴佩的欣赏，但他强调自己不会在现在来讨论这位法国国脚的未来。

在上周与蒙彼利埃的法甲比赛中，姆巴佩没能进入首发名单，这也令俄罗斯世界杯冠军产生了不满情绪。但随后他被图赫尔告知，必须尊重主帅的决定。

根据法国媒体的消息，姆巴佩已经对自己在球队中的重要性提出了质疑。有报道称，20岁的法国国脚可能会寻求转会皇马的机会，毕竟皇马主帅齐达内之前已经明确表达过自己对于这位法国前锋的喜爱之情。

不过周六的新闻发布会上，齐达内拒绝讨论关于引入姆巴佩的问题。

齐达内说道：“姆巴佩是大巴黎球员。而我不能讨论他们幕后发生的事。”

“站在我的角度，那样显得缺乏尊重。你知道我非常喜欢他，但我必须保持尊重。”

“我们希望打出我们最好的表现，我们全身心地专注于我们的下一场比赛。”

并且齐达内相信，球队目前考虑的只有与瓦伦西亚的比赛。他们之后将前往诺坎普，与巴萨展开国家德比的较量。

“我们现在不会讨论那些事。我们不感兴趣周三会发生什么，我们只关心明天的比赛。”

“瓦伦西亚的比赛状态非常好，他们取得了很不错的结果。他们已经进入了欧冠淘汰赛阶段。”

之前威尔士晋级欧洲杯决赛圈的比赛后，皇马球星贝尔拉起了一副颇具争议的红龙国旗，这也让西班牙媒体对威尔士人的不满加剧

但齐达内就此补充道：“我不认为贝尔的重要性有所减弱。”